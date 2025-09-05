Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
STEFANO MARCHETTI
Un concerto insolito. Se la platea (ora vuota) diventa il palcoscenico

La platea è completamente libera, le poltroncine sono state tolte per essere rinnovate. L’abbraccio del palcoscenico e dei palchi sembra ancora più affettuoso. È un’immagine del tutto insolita, quella che il teatro Ponchielli di Cremona offre in queste giornate. E sarà proprio in questo scenario che venerdì 12 settembre alle 20.30 si incastonerà un evento speciale, sicuramente unico: al centro della platea vuota, il celebre pianista Maurizio Baglini interpreterà il ’Köln Concert’ di Keith Jarreth, a cinquant’anni dalla storica e leggendaria prima esecuzione. Il pubblico potrà assistere dai palchi e il concerto diventerà così una vera e propria esperienza, e non solo: l’incasso della serata, infatti, verrà devoluto al rinnovamento della platea e tutti gli spettatori entreranno a far parte della lista dei ‘donors’.

Il ’Köln Concert’ di Jarrett è ‘scolpito’ nella storia della musica. Era il 24 gennaio 1975 e il pianista statunitense, stanco e affaticato per il viaggio, arrivò a Colonia per tenere un concerto: si trovò di fronte un pianoforte malandato e con prestazioni ridotte, non voleva suonare, ma lo convinsero ad andare comunque in scena. Ne nacque un’improvvisazione di più di un’ora, un concerto straordinario: la registrazione di quella serata è divenuta l’album jazz di piano solo più venduto di tutti i tempi, tre milioni e mezzo di copie.

"Per capire cosa rappresenti la trascrizione letterale di un momento storicamente irripetibile è opportuno, in veste di interprete, ragionare sulla metabolizzazione dell’estemporaneità: cosa rimane di un’improvvisazione che a sua volta si era sviluppata ‘soltanto’ da un canovaccio di appunti?", sottolinea il pianista Maurizio Baglini che affronterà la ‘sfida’ di riproporre e ovviamente reinterpretare quel concerto ormai iconico. Docente al Conservatorio Monteverdi, il maestro Baglini è molto legato a Cremona: quattro anni fa, proprio lui (in duo con la violoncellista Silvia Chiesa) riaprì la stagione del Ponchielli dopo lo stop legato alla pandemia, ed è stato protagonista di vari eventi.

Oggi, come cinquant’anni fa a Colonia, anche il contesto – ovvero la platea liberata dalle poltrone e un teatro differente dal solito assetto – sarà parte dell’unicum musicale: la percezione acustica e l’interazione fra il musicista e il pubblico assumeranno una dimensione totalmente nuova. Con un elemento in più: il concerto sarà un’occasione di partecipazione collettiva.

Attraverso ’La bellezza si rinnova’ tutta la città è invitata a contribuire ai lavori nel teatro Ponchielli: le poltrone dismesse verranno destinate a spazi privati, realtà associative e progetti sociali, mentre le nuove poltrone verranno acquistate con il contributo del pubblico. Perché il teatro è la casa di tutti. Info, teatroponchielli.it

