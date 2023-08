Un capitale di successi

Amicizia è... fidarsi, affidarsi, riconoscere, senza invidia, qualità dell’altro che forse non si possiedono così spiccate. Nek e Francesco Renga sono la personificazione di questo concetto che parrebbe estraneo a un ambiente competitivo ed egoriferito come quello della musica. E invece ecco la miracolosa alchimia venutasi a creare nel 2018 quando iniziarono ad ’annusarsi’ in tour con Max Pezzali, ora esplosa in una lunga sequela di live e che si cementerà ulteriormente con l’album di undici inediti ’Renganek’ in uscita l’8 settembre. "E che al primo ascolto – rivela Francesco – mi è sembrato stupendo anche grazie alla stoffa da musicista di Filippo". "Se io mi occupo di più della parte artistico-musicale, lui – interviene Nek – è il mio faro per l’aspetto grafico e della comunicazione. È stato Francesco a individuare le cover sia del primo singolo ’L’infinito più o meno’ che de ’Il solito lido’ con l’ombrellone che fa ombra a un lato B ben profilato".

Ripercorriamo le tappe di questo riavvicinamento?

Renga: "Filippo mi ha chiamato per collaborare all’album ’5030’ e siccome io facevo i 40 anni di carriera abbiamo pensato alla festa celebrativa per entrambi in Arena. Invece poi il pubblico ci ha chiesto altre date e personalmente ho intuito la bellezza del suo repertorio cantato da me. Abbiamo entrambi pezzi difficilissimi e interpretare per esempio ’Laura non c’è’ di fronte al pubblico di Filippo significa approcciarsi e sfidare te stesso su qualcosa di conosciutissimo, ma con la tua vocalità".

Qual è stata la difficoltà maggiore nella fusione?

Nek: "Francesco ha una vocalità larga che si appoggia sulle parole mentre il mio ritmo è più serrato, più ritmico. I pezzi di Francesco meritano quest’ampiezza e io cerco di dargliela così come lui dev’essere più ritmico rispetto a come fa con i suoi pezzi".

Renga: "Era la scommessa, rimetterci in gioco dopo 30 e 40 anni, personalmente sapendo di avere al fianco un grande artista, in grado di accorgersi anche di piccole cose tecniche durante i soundcheck. È stata una sferzata d’energia".

Che cosa è rimasto di ineliminabile dentro di voi, dagli esordi a oggi?

Renga: "La sorpresa che tanto pubblico ci ami e ci segua. Il patrimonio più grande che ci portiamo dietro sono i fan, è una meraviglia che si rinnova e che ci provoca ancora brividi non di paura ma di emozione".

’L’infinito più o meno’ affronta il tema della genitorialità. Che cosa temete di più per i vostri ragazzi?

Renga: "Anche questo amore per la famiglia ha contribuito a rafforzare la nostra amicizia e ci spaventa il mondo in cui i nostri figli stanno crescendo. Io conto sull’esempio, perché i bambini ti spiano e ti imitano. Poi i padri hanno l’handicap di non avere un legame viscerale come le madri che li hanno generati. Jolanda ha 19 anni ed è neo-patentata, Leonardo 17 e sono riuscito a convincerlo con due amici a venire con noi (Filippo e Francesco condividono anche le ferie in una masseria pugliese)".

Nek: "La mia paura più grande è non riuscire a fare il padre, nel senso di non intercettare il mondo con cui mia figlia Beatrice di 12 anni (Martina ne ha 28) si rapporta quotidianamente e di non essere coerente con l’esempio rispetto a quello che le raccomando di fare o non fare".

A proposito di nuove generazioni, i cantanti di oggi vi intrigano?

Nek: "Operano in un’ottica che non ci appartiene. Io amo la melodia, mia figlia ascolta il trap e quindi anch’io e noto che tutto è molto legato alla metrica. Mi pare interessante Tedua che ha un background pop".

Renga: "Io non ne capisco il mood. Tananai non è male ma con ’Tango’ ha fatto una canzone, perché tanto alla fine ciò che emoziona è la melodia ed è quello che porta la gente a starti attaccata".

E tra le donne?

"Con Annalisa ed Elodie potremmo fare un bel quartetto".

Avete pensato a un affaccio internazionale?

"L’anno prossimo magari. Tutto sta crescendo all’improvviso, anche il disco non doveva esserci e invece è nato sulle ali dell’entusiasmo".