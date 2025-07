Un canto per la pace. Viaggio tra musiche danze, parole e ritmi

di Stefano MarchettiLa pace è prima di tutto armonia. Vuole e deve essere armonia con chi ci circonda, armonia con la natura in cui siamo immersi, armonia delle parole, delle voci, delle note. "Noi ci occupiamo di suoni, e la Pace ha un suono preciso: quando lo riconosciamo e lo viviamo ne capiamo l’importanza e l’urgenza. Senza questa precisa vibrazione, l’Umanità è persa", dicono i celebri pianisti Cesare Picco e Gloria Campaner, registi e curatori artistici di ’Sound of Peace’, l’affascinante e unico evento che domani sera all’Anfiteatro delle Crete Senesi, in località Leonina, concluderà l’Asciano Suono Festival: dalle 19 alle 22, ovvero ’dal tramonto alle stelle’, sarà come un canto per il mondo, fra musiche, ritmi, danze, parole con quaranta personalità internazionali, fra cui la cantautrice Amara, l’attrice Valeria Solarino, il poeta Franco Arminio.

"Vivo questo evento come una chiamata di amicizia e di fratellanza musicale e artistica, ma anche come un momento capace di lasciare un segno, una traccia, un suono in un momento così fragile e pieno di incognite", sottolinea Gloria Campaner. Lo spettacolo è stato concepito come un flusso continuo di emozioni che dialogano con gli elementi della natura, in un luogo speciale, una ‘concert hall’ a cielo aperto, un teatro che nasce e scompare in un giorno, accogliendo migliaia di spettatori, per poi tornare a essere campi di grano e silenzio.

"Sarà un momento di condivisione a cui tutto il pubblico potrà partecipare, per una connessione totale con la natura", aggiunge la pianista. Si ascolteranno dunque, tra le altre cose, il canto di Amara, le parole del maestro buddhista Lama Michel Rinpoche, la voce narrante di Madre Natura (l’attrice Valeria Solarino), i versi di Franco Arminio, i canti da intonare insieme a Thea Crudi, l’energia dei tamburi giapponesi Fudendaiko, la danza sufi di Nevio Vitali, il canto del polistrumentista Igor Ezendam, il coro di voci femminili Kastalia e il quartetto d’archi dell’Orchestra Filarmonica Italiana. "Sarà tutto uno scorrere, dalla luce dorata del tramonto fino all’accendersi delle stelle", aggiunge Gloria Campaner.

Per raggiungere l’anfiteatro occorre percorrere a piedi un cammino nel cuore delle Crete senesi: le auto possono essere lasciate a un parcheggio gratuito che aprirà alle 18, con ingresso sulla strada in località Leonina di Asciano. Per le persone con disabilità, è comunque a disposizione un servizio navetta gratuito. Sempre dalle 18 sarà attiva anche la biglietteria in loco. È stata organizzata anche un’area di ristoro gastronomico con prodotti locali e opzioni vegetariane.

Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode e di portare con sé un cappello per ripararsi dal sole di fine giornata e un telo per sedersi sul prato. Tutte le informazioni utili sono sul sito www.ascianosuonofestival.it