Un autunno in musica. La scelta non manca. Grandi nomi e tributi

di Maurizio CostanzoSi apre un autunno in musica all’insegna dei grandi concerti. A cominciare dall’imponente live di stasera al Teatro Verdi di Firenze dove, dalle 20.45, saliranno sul palco oltre 100 artisti per un grande concerto: un tributo ad una band britannica che ha contribuito a scrivere la storia della musica. ’Atom Heart Mother’, disco capolavoro dei Pink Floyd, sarà al centro infatti del concerto-tributo dei Pink Floyd Legend nell’ambito dell’Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour. Il gruppo proporrà nella prima parte alcuni tra i più grandi successi della band britannica, e a seguire l’esecuzione integrale della suite, insieme alla Legend Orchestra e a due cori, Sesto in Canto e Animae Voces, preparati dal maestro Edoardo Materassi.

Domani sera alla stessa ora, lo stesso palcoscenico accoglierà Angelo Branduardi in scena con ‘Il Cantico’. Uno spettacolo in occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, pensato per trasportare il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi. Per l’occasione Branduardi torna a calcare i palchi con la band al completo: Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

I Negramaro saranno invece in concerto il 12 ottobre alle ore 21 al Nelson Mandela Forum fiorentino, e insieme ai classici del loro repertorio, suoneranno per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album ’Free Love’. Carmen Consoli fa tappa col suo tour ad Assisi il 18 ottobre alle ore 21 al teatro Lyrick, e il 24 ottobre (ore 21) sarà al Teatro Verdi di Genova.

Il tour di Filippo Graziani rende omaggio all’indimenticabile padre Ivan (scomparso nel 1997 e che nel 2025 avrebbe compiuto 80 anni): il 18 ottobre alle ore 21 sarà infatti alla Città del Teatro di Cascina.

Al teatro Lyrick il 25 ottobre alle ore 21 sarà la volta di Niccolò Fabi che fa tappa ad Assisi con ’Libertà negli occhi’, tour che prende il titolo dal suo ultimo album di inediti che rappresenta una nuova tappa della sua evoluzione musicale e umana. Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. Per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore condividerà con il pubblico il suo repertorio nel tour ‘Ci vorrebbe ancora il mare’ che il 25 ottobre alle ore 21 fa tappa al Nelson Mandela Forum, e il 28 ottobre (ore 21) al Carlo Felice di Genova.

Il giorno dopo il palco fiorentino del Mandela, alla stessa ora, vedrà protagonista Salmo, mentre il 28, 29 e 31 ottobre arriverà Marco Mengoni. Il 30 ottobre alle ore 21 a Sarzana la Temporary Band suona Lucio Battisti al Teatro Impavidi. L’ensemble ripercorrerà le tappe salienti della collaborazione fra Mogol e Battisti, proponendo il miglior repertorio di entrambi per una grande festa in musica. Da ’Emozioni’ a ’I giardini di marzo’ passando per ’Mi ritorni in mente’, un omaggio intimo e delicato agli artisti che hanno raccontato l’anima più profonda di una generazione.