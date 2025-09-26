Un autunno d’arte tra mostre, incontri e grandi protagonisti

di Anna MangiarottiCi siamo! Inizia la tredicesima edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi, in programma fino al 23 ottobre, con cinque week-end ricchi di incontri, presentazioni e inaugurazioni: 20 le mostre, 80 i fotografi coinvolti, 8 le sezioni, che comprendono ’Uno sguardo sul mondo’ e ’Vite degli Altri’.

A Brescia, l’agenda autunnale ha in serbo anche ’Guido Crepax. Sogni, Giochi, Valentina 1953-2003’, al Museo di Santa Giulia dal 30 settembre al 15 febbraio 2026, rassegna antologica sul maestro che ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto, e tra coloro che hanno contribuito ad elevarlo a forma d’arte riconosciuta a livello internazionale: abbraccia 150 opere, alcune mai esposte, tra tavole originali, bozzetti, disegni, progetti pubblicitari, storyboard di film, copertine di dischi e, appunto, giochi.

Già ambientata da una settimana nella magnificenza di Villa Carlotta a Tremezzina (Co), e in dialogo con le collezioni permanenti, la mostra ’Ritratto di famiglia. I Bisi, una dinastia di artisti nella Lombardia romantica tra Manzoni, Hayez e la principessa Belgiojoso’, fino all’8 dicembre, fa riscoprire uomini e anche varie donne, impegnati negli anni della restaurazione e dell’unità nazionale, ammirati dal pubblico e dalla critica, due dei quali anche dominando la scena artistica e formando una folta schiera di allievi dalle cattedre di Paesaggio e Prospettiva a Brera.

Si deve invece attendere il 10 ottobre per l’inaugurazione de ’Il Rinascimento di Boccaccio Boccaccino’ a Cremona, Museo Diocesano, fino all’11 gennaio 2026, prima mostra monografica sul raffinatissimo maestro scomparso 500 anni fa, da Giorgio Vasari definito nelle sue celebri Vite, “raro“ ed “eccellente pittore”, che nella Cattedrale di Cremona tra 1506 e 1524 dipinse un ciclo di affreschi caratterizzati da luminosità e tipica volumetria, ispirati all’arte romana e dalle stampe mariane di Dürer, considerati un capolavoro del Rinascimento italiano.

Cinquecentenario anche di Palazzo Te, sogno estetico, politico e mitologico progettato e costruito da Giulio Romano tra 1525 e 1535 a Mantova, che dal 4 ottobre al 1° febbraio 2026 sarà celebrato con l’artista e regista britannico Isaac Julien, che presenterà in anteprima mondiale la sua nuova installazione filmica multischermo: ’All That Changes You. Metamorphosis’ con protagoniste le attrici di fama internazionale Sheila Atim e Gwendoline Christie che assumono il ruolo di entità celesti, profetiche e ultraterrene, come se prendessero vita direttamente dagli affreschi che decorano le pareti del Palazzo.

E ancora a Mantova, fino al 26 ottobre, negli spazi della Casa del Mantegna, Alfonso Leto per la mostra ’Screen – pittura continua’ realizza i ritratti immaginari di Andrea Mantegna e della moglie Nicolosia Bellini, reinterpretati in chiave contemporanea su schermi televisivi, ’cyborg’ simbolo di una pittura che attraversa i secoli per reinventarsi.