"Un altro mondo è ancora possibile. Basta... disobbedire"

In un Festival come quello Francescano in corso fino a domenica a Bologna per celebrare gli ottocento anni della Regola dettata ai suoi frati dal Patrono d’Italia parlare di disobbedienza è come minare uno dei pilastri su cui si regge un intero sistema di vita religioso e introdurre una briciola di voluta sovversione. Di cui Frédéric Gros, 57 anni, filosofo, romanziere, professore all’Università di Parigi-XII e all’Istituto di Studi Politici, nonchè curatore delle opere di Michel Foucault, è pienamente cosciente e anche orgoglioso come ha postulato nel suo saggio Einaudi ’Disobbedire’ (’Désobéir’) che è anche il titolo del dialogo in francese che tiene stasera alle 19 in Sala Farnese insieme al medievista Jacques Dalarun.

Ciò che era vero per San Francesco è anacronistico nei nostri tempi?

"L’obbedienza francescana è frutto di una scelta, di una decisione solenne e rituale e non è riconducibile a un ambito laico e civile. E’ un modello di vita e non una reazione a comportamenti altrui. L’obbedienza dei laici non ha nulla di etico né di eroico. E’ grigia e monotona".

L’obbedienza a un’ideologia assume spesso i connotati del fanatismo. Fin dove possono spingersi i politici per evitare queste derive?

"Il consenso politico è il carburante delle democrazie e quindi gli strateghi della comunicazione politica e delle pubbliche relazioni s’industriano senza sosta per produrlo e fabbricarlo. Per questo i dirigenti politici sono largamente responsabili dell’isteria che contraddistingue il dibattito pubblico e che spesso finisce per sfuggire loro di mano".

Nel 60esimo anniversario del celebre ’I have e dream’ di Martin Luther King quale sogno formulerebbe, allora, per la società odierna?

"Vorrei una conversione universale all’austerità, a nuove modalità di consumo, di relazioni. A fronte di una catastrofe annunciata, la nostra epoca esige una trasformazione radicale del modo di stare al mondo, per gli altri e per noi stessi".

E’ in atto la disobbedienza senza cuore e senza calore che lei indica come sintomo d’umanità?

"Oggi osserviamo, soprattutto intorno alle tematiche ecologiste come la lotta al surriscaldamento climatico e alla conservazione della bio-diversità, una nuova forma di resistenza piena d’inventiva portata avanti dalle giovani generazioni. La loro allure è spontanea, radicale, quasi una festa ed è questo aspetto che la differenzia dalle vecchie forme di lotta sociali molto più ritualizzate e inquadrate".

Quali eredità ci hanno lasciato gli autoritarismi del Novecento? Vanno cercati lì i germi dell’odierna intolleranza, del razzismo endemico? Abbiamo sopravvalutato il radicamento della democrazia e la capacità dell’Occidente di resistere ai tiranni?

"L’eredità più indisiosa è quella che Hannah Arendt definiva la banalità del male. Cosa voglio dire: l’obbedienza come paura della libertà diventa un modo per deresponsabilizzarsi. Obbedisco per non pormi delle domande e riversare sugli altri il carico e il senso delle mie azioni. La democrazia richiede invece dei cittadini capaci di decidere e di essere soggetti attivi, sennò diventa una democrazia delle masse oppure sono i media sostenuti dalle oligarchie finanziarie a fabbricare il consenso delle folle".

La Russia utilizza la forza delle armi per assicurarsi la sottomissione di una nazione sovrana e l’invasione non fa più distinzione tra obiettivi civili e militari. In questo caso in quale categoria filosofica va inquadrata la resistenza ucraina?

"La disobbedienza ucraina è il rifiuto della sottomissione, che è l’obbedienza prodotta da un rapporto di forza, il risultato di una violenza primaria. Gli ucraini si ribellano all’aggressione russa per difendere i propri valori e la propria cultura e si rifiutano di capitolare davanti alla forza".

Che cosa la spaventa di più in questo scenario internazionale?

"Lo scacchiere internazionale si sta considerevolmente ingarbugliando. I decenni della guerra fredda scaturiti dai trattati di pace degli anni Quaranta avevano creato i due blocchi contrapposti: comunismo contro capitalismo, socialismo contro liberalismo. Uno scenario in qualche modo rassicurante. Dopo la caduta del Muro, gli Stati Uniti avrebbero potuto ergersi a gendarmi del mondo, ma gli attentati del 2001 hanno fatto balenare gli spettri di una guerra di civiltà. La guerra della Russia contro l’Ucraina sostenuta dal blocco occidentale, nel momento in cui la Cina sta ridefinendo la sua posizione nei rapporti con Stati Uniti e le economie emergenti, i cosidetti Brics, tentano di compattarsi, scatenano tensioni che fanno riapparire la spaventosa prospettiva di una guerra Cina-Stati Uniti".

Tra le categorie più tenute, per definizione, a un’obbedienza gerarchica ci sono le forze armate. Ma ultimamente sembrano in realtà le più intolleranti alll’ortodossia del loro contesto. Quali danni ne possono derivare?

"La peculiarità di un regime in crisi è proprio il non poter più contare sull’obbedienza assoluta delle proprie forze armate. Ma il discredito del mondo politico nel suo complesso è tale al giorno d’oggi da indurre alla tentazione di uscire dai giochi politici tradizionali. A riprova dei decenni di incompetenza che hanno lasciato degradare servizi pubblici come la sanità, la scuola, la giustizia, senza lottare abbastanza efficacemente contro le disuguaglianze e la disintegrazione climatica".

Lorella Bolelli