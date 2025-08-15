Umbria e Liguria. Gite fuori porta alla scoperta di antiche tradizioni

Giornate a tutto gusto anche in Liguria e Umbria, dove tante proposte enogastronomiche consentono di abbinare una gita fuoriporta alla scoperta di antiche tradizioni culinarie e specialità locali.

A Lerici, in provincia de La Spezia, ecco la ’Sagra da lumaga’, arrivata quest’anno alla 58esima edizione. Si tratta della sagra più antica della provincia, ospitata nella panoramica terrazza del Circolo Arci con vista sul Golfo. Il menù propone le famose ’lumaghe’, cucinate secondo la tradizione locale insieme ad altre specialità tutte a base di pesce.

Per avvicinarsi all’autunno e ai suoi sapori, dal 22, 23 e 24 agosto, a Tavarone, nel comune di Maissana (La Spezia) torna la ’Sagra del fungo’, fra tagliatelle, frittate, ma anche carne e dolci artigianali da gustare nella tranquillità della Val di Vara.

Passando all’Umbria, a Tuoro sul Trasimeno (Pg) è in corso il ’Ferragosto Toreggiano’ con stand gastronomici e concerto dei Synthonic per la serata. Fino a domenica da non perdere inoltre la 46esima ’Mostra mercato e sagra della patata rossa di Colfiorito di Foligno’, in provincia di Perugia, con specialità gastronomiche dedicate a questo prodotto della terra, ma anche eventi, musica e tanti appuntamenti alla scoperta del territorio.