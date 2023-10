Le ultime ore di Matthew Perry: la partita a pinckleball, la richiesta all’assistente e la chiamata al 911

Los Angeles, 29 ottobre 2023 – Nella ricostruzione delle sue ultime ore di vita potrebbe esserci la risposta agli interrogatovi di milioni di fan: com’è morto davvero Matthew Perry? Ecco cosa è successo ieri all’attore 54enne – l’indimenticabile volto di Chandler Bing nella popolare serie tv ‘Friends’ – trovato senza vita nella Jacuzzi dal suo assistente.

Ecco l’ultima giornata di Perry: cosa è successo. Le ultime ore: dalla mattinata fitness sul campo da pickleball al ritrovamento del corpo nella vasca idromassaggio della sua casa di Blue Sail Drive, una strada elegante appena fuori dalla Pacific Coast Highway, nelle vicinanze di Los Angeles.

Sarebbe un apparente annegamento la causa della morte di Matthew Perry, l'attore che ha impersonato il personaggio di Chandler Bing nella popolare serie tv ‘Friends’. L’attore americano – che era nato nel Massachusetts il 19 agosto 1969 – è stato trovato intorno alle 16 ora locale (mezzanotte in Italia) di sabato 28 ottobre nella casa dove viveva, che si trova nella zona di Los Angeles. Il corpo era all'interno della sua vasca idromassaggio Jacuzzi.

Mathew Perry, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe fatto attività fisica al mattino, tornando a casa dopo due ore di pickleball, uno sport con le racchette simile al tennis ma giocato su un campo più piccolo. Poi avrebbe mandato il suo assistente a fare delle commissioni.

Una volta rientrato a casa, l'assistente ha chiamato il numero di emergenza 911, perché Perry non rispondeva. I sanitari sono accorsi sul posto sospettando un arresto cardiaco.

La polizia sta indagando sulle cause della morte: l’obiettivo è fugare ogni sospetto, visto i precedenti di abusi di alcol e droga raccontati dall’attore in uno choccante ‘coming out’ nel suo libro di memorie ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ (2022).

Dalle prime indiscrezioni, non sarebbero state trovate droghe sulla scena del decesso. E neppure si sospetta alcun omicidio, al momento la pista privilegiata da parte della polizia sembrerebbe quella di un malore, anche se non si escludono altre ipotesi.

I detective del dipartimento di polizia che si occupano di rapine e omicidi a Los Angeles stanno indagando sulle cause della morte e hanno fatto trapelare che sarà l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles a effettuare l'autopsia per determinarne le cause esatte.

Poco dopo, la polizia di Los Angeles ha bloccato l'ingresso di Blue Sail Drive, una strada elegante appena fuori dalla Pacific Coast Highway, sulla cresta di una collina con ampie vedute dell'Oceano Pacifico. La casa dell'attore è stata circondata con il nastro giallo e nero.

Poco dopo le 19 ora locale (l’una di notte in Italia), mentre diversi elicotteri sorvolavano la zona, la madre di Perry, Suzanne Marie Langford, e suo marito, il conduttore televisivo Keith Morrison, sono arrivati nella casa.

Morrison ha rifiutato di commentare quanto avvenuto con i cronisti. Dettagli sulle circostanze in cui è avvenuta la scomparsa sono stati forniti dal sito di gossip Tmz e dal quotidiano ‘Los Angeles Times’.

