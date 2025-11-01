L’ultima notte, ma Pasolini iniziò a morire molto prima

​​​Quanto è lunga l’ultima notte di Pier Paolo Pasolini? Molto di più di quelle quasi otto ore che sono finite negli atti processuali. Molto di più quindi di quell’intervallo di tempo che va dalle 23,15 quando entra alla trattoria Al biondo Tevere con Pino Pelosi fino alle 6,30 del mattino successivo (2 novembre 1975), quando la signora Maria Teresa Lollobrigida s’imbatte nel corpo di Pasolini dopo aver pensato per un istante di essersi trovata di fronte a un sacco dell’immondizia nello spiazzo dell’Idroscalo, a Ostia.

La mutazione antropologica

La lunga (e ultima) notte di Pasolini era cominciata – non solo in senso figurato – molto prima. Il culmine, probabilmente, è all’inizio di quel 1975 quando l’intellettuale (l’ultimo in questo Paese) inizia a ragionare sulla mutazione antropologica dell’Italia e degli italiani.

D’altronde qualche ora prima di andare a cena con Ninetto Davoli e la famiglia, la sera dell’1 novembre 1975, in uno dei suoi posti prediletti (Il Pommidoro, quartiere San Lorenzo), aveva rilasciato un’intervista a Furio Colombo. Uno dei passaggi di quell’intervista è fulminante, perfino plastico nel fotografare un Paese in cui la cultura popolare (secondo PPP) era stata distrutta dal consumismo.

L’ultima intervista

“La scomparsa delle lucciole“ in Scritti Corsari era arrivata all’inizio di quel 1975 come una presa di coscienza su come il mutamento del Paese fosse irreversibile, così come la perdita di valori (anche fondanti) erano stati fagocitati dallo sviluppo. Pasolini quel pomeriggio dice a Colombo queste parole: “La tragedia è che non ci sono più essere umani, ma ci sono strane macchine che sbattono una contro l’altra”.

La morte violenta

La mutazione antropologica, appunto. Mentre pronuncia questa frase Pasolini non sa che nel giro di qualche ora andrà incontro alla morte. Una morte violenta ed efferata. Come dimostrano le foto del corpo nello spiazzo di Ostia. A due mesi da ciò che era avvenuto al Circeo: un massacro che aveva colpito PPP. L’Italia del 1975, soprattutto sul finire di quell’anno, era questa. L’ultima notte di Pasolini era iniziata molto prima, dunque. Di quella da brogliaccio e da atti giudiziari. Daniele Piccione, già consigliere parlamentare del Senato e capo della segreteria della commissione parlamentare d’inchiesta antimafia, ha provato a ricostruire ne La lunga notte dell’idroscalo (Mimesis edizioni) le ultime ore di Pasolini, ma soprattutto il peso della denuncia – anche isolata – di un Paese che stava perdendo la sua anima (sempre che ne abbia avuta una).

La verità giudiziaria

C’è una verità giudiziaria sull’omicidio Pasolini, perché c’è un reo confesso: Pino Pelosi, la Rana, che nel corso degli anni ha cambiato e modificato più volte le sue dichiarazioni. Ma c’è un alone di mistero che s’allunga, al netto della dietrologia più spicciola, sul delitto. Ci sono state almeno quattro fasi, anche temporalmente, di indagine: la prima nell’immediatezza dell’omicidio con Pelosi che fu fermato mentre guidava l’Alfa Gt 2000 di Pasolini (subito arrestato, poi la confessione dopo il ritrovamento del corpo), la seconda un quarto di secolo dopo che provava a trovare connessioni con altri misteri italiani (il caso Mattei e di conseguenza la scomparsa di Mauro De Mauro su tutti e il libro incompiuto Petrolio, uscito solo nel 1992), la terza (2005) mossa dalla trasmissione tv Ombre sul Giallo e la quarta con la richiesta della riapertura delle indagini per la pressione di giornalisti e scrittori. C’è una verità giudiziaria dunque, che si porta dietro comunque tante ombre. E ci sono poi le parole dell’orazione funebre di Alberto Moravia che danno la misura sulla capacità di vedere oltre, di anticipare i tempi, di unire i puntini (per molti invisibili) di un intellettuale. E proprio per questo ne materializzano la sua solitudine e (anche) la sua pericolosità per alcuni.