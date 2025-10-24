Il disco segreto di Magenta e gli ‘X-Files’ di Mussolini

Milano, 24 ottobre 2025 – E se fossimo di fronte al primo incidente Ufo della storia moderna? Un avvenimento tutto italiano che riscriverebbe la storia dell’ufologia ben prima dell’incidente di Roswell del 1947, considerato ad oggi come il ‘capostipite’ in questo senso. Non uno dei tantissimi avvistamenti ma, piuttosto, un vero e proprio ritrovamento. Una faccenda in cui tanti aspetti sono ancora avvolti nel mistero. Scopriamo di più.

L’ufo di Magenta: cosa è successo nel 1933?

Iniziamo col dire che, nel giugno del 1933, in un’Italia ancora attraversata dai venti del regime fascista, e più precisamente a Magenta, a pochi chilometri ad ovest di Milano, accadde qualcosa su cui si sarebbe dovuto calare il silenzio per sempre. Un oggetto volante, di origine sconosciuta, sarebbe precipitato nei pressi del comune lombardo. Molto tempo dopo, a metà degli anni ‘90, Roberto Pinotti, presidente del CUN (Centro Ufologico Nazionale) ha portato alla luce una serie di documenti che cambiano la cronologia ufficiale dei contatti con oggetti non identificati. Secondo queste carte, Benito Mussolini in persona avrebbe firmato un telegramma, datato 13 giugno 1933, in cui ordinava “assoluto silenzio” sull’accaduto. L’oggetto misterioso, descritto come un velivolo a forma di campana o di ghianda, sarebbe stato recuperato e trasportato sotto stretta sorveglianza militare in un hangar della SIAI-Marchetti in provincia di Varese. Qui, un gruppo segreto denominato “Gabinetto RS/33” (‘RS’ sta per “Ricerche Speciali” avrebbe studiato il manufatto nel più totale riserbo. Tanto per intenderci, a capo di questa commissione c’era Guglielmo Marconi.

Che fine ha fatto il velivolo non identificato?

Pinotti, che ha riportato la vicenda nel suo libro ‘Ufo Italia: da Mussolini al Pentagono’ non ha dubbi: l’oggetto sarebbe stato consegnato agli Alleati attraverso canali riservati e che da lì, forse con l’intermediazione del Vaticano, sarebbe poi arrivato negli Stati Uniti. In un’intervista sul canale YouTube ‘Extremamente’, il presidente del CUN dice: “Nessuno di noi poteva immaginare che poi, nel 2023, quando il Senato americano ha voluto sentire un pluridecorato eroe di guerra come David Grush questi affermasse che i suoi superiori gli avevano confidato che il governo americano disponeva di mezzi con tecnologia non umana incidentati su cui avevano eseguito certamente studi di retroingegneria, ma addirittura che il primo era un oggetto caduto in Italia el 1933 poi confiscato nel 1945 dagli americani”. Insomma il famoso caso di Roswell del 1947 non sarebbe che la seconda tappa documentata di una storia iniziata in Italia, sotto il controllo di un regime che vedeva nei misteri del cielo un potenziale segreto militare. Tant’è che fece di tutto per nascondere l’accaduto anche agli alleati tedeschi. Ma una cosa è certa: il fenomeno degli UFO (o UAP) che all’epoca venivano definiti ‘velivoli non convenzionali’ era noto già negli anni ‘30 del secolo scorso alle autorità italiane, che se ne erano occupate.

Si torna a parlare di questa vicenda

Un racconto che sembra uscito da un romanzo di fantascienza, eppure è stato riportato in più occasioni anche da studiosi americani e da alcuni rapporti legati ai recenti dossier sugli UAP. Non a caso quella dell’ufo di Magenta è una questione che torna a far discutere a quasi cent’anni di distanza. Tant’è che il 25 e il 26 ottobre sulle sponde del lago di Varese, a Baveno, se ne discuterà nel corso di un simposio organizzato da ‘The Sol Foundation’, un’organizzazione statunitense che riunisce specialisti provenienti da diversi campi (dalle scienze naturali, alle discipline umanistiche e all’ingegneria) per condurre ricerche di frontiera sui fenomeni UAP e sulle loro implicazioni. Un evento, quello di Magenta, che non è solo suggestivo e curioso, ma che certamente nasconde ancora verità sepolte quasi cent’anni dopo.