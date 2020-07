Roma, 25 luglio 2020 - Una ricerca scientifica, condotta dagli scienziati del Massachusetts Eye and Ear, presenta una nuova ipotesi per spiegare la perdita dell'udito legata all'età, mettendo in dubbio la visione che ha dominato oltre mezzo secolo di scienza medica e che dice che i problemi uditivi in età avanzata siano causati da una degenerazione lenta della stria vascolare, la struttura dell’orecchio che si occupa di provvedere alla nutrizione delle cellule sensoriali. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica The Journal of Neuroscience, sottolinea come la perdita dell'udito dovuta all’avanzare degli anni sia in realtà causata principalmente dai danni alle cellule ciliate sensoriali dell'orecchio interno. Si tratta di una buona notizia, perché le tecnologie di rigenerazione dei capelli possono offrire nuovi trattamenti per curarla.



Lo studio sulla perdita dell’udito

Un’indagine approfondita di un orecchio interno umano può essere eseguita solo utilizzando campioni post mortem autoptici, così lo studio dei ricercatori americani è stato eseguito analizzando campioni di orecchio in oltre 120 autopsie per comprendere in modo più approfondito la patologia della perdita dell'udito legata all'età. La maggior parte dei campioni è stata accompagnata dai dati di audiogrammi raccolti mentre i soggetti erano vivi, consentendo agli autori della ricerca di correlare i dati anatomici con i modelli di perdita dell'udito.



Troppo rumore danneggia l’udito

M. Charles Liberman, coautore dello studio spiega che "la morte delle cellule ciliate che abbiamo osservato nell’orecchio umano suggerisce che le perdite uditive ad alta frequenza che definiscono la presbcosi (la perdita dell’udito in età adulta) possono essere evitabili e sono causate principalmente dai danni accumulati dalle esposizioni al rumore ambientale. È probabile – spiega ancora Liberman - che se fossimo più attenti a proteggere le nostre orecchie durante attività rumorose prolungate, o provando ed evitarle totalmente, potremmo sentire meglio nell’età adulta". La raccomandazione è quindi quella di porre attenzione lungo tutta la nostra vita all’esposizione a fonti sonore troppo rumorose. Ma c’è anche un rimedio inaspettato che potrebbe permettere di limitare i danni all’udito a lungo termine.



Il ruolo delle tecnologie di rigenerazione dei capelli

Questa nuova scoperta, naturalmente, ha ampliato in modo significativo il potenziale di trattamenti futuri per migliorare l'udito nei soggetti anziani. “Se questo tipo di danno alle cellule ciliate è davvero la causa principale della perdita di udito – afferma Peizhe Wu, autore principale dello studio - è possibile che i recenti progressi nella rigenerazione delle cellule ciliate (usate finora per risolvere i problemi legati alla calvizie, ndr) possano essere riproposti per trattare questa grave patologia”.



