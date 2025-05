Già 73 milioni di anni fa gli uccelli volavano nell’Artico sopra i dinosauri

L’Artico, oggi patria di orsi polari e foche, era 73 milioni di anni fa un habitat ben diverso: c’erano i dinosauri, ma anche numerosi uccelli. Le prove arrivano da un team di paleontologi che ha annunciato il ritrovamento di oltre 50 fossili di volatili nella formazione geologica di Prince Creek, in Alaska: si tratta della più antica testimonianza di nidificazione aviaria in regioni polari, risalente al tardo Cretaceo, ben 25 milioni di anni prima di quanto si supponeva sulla base dei precedenti ritrovamenti.

Una caccia all’oro paleontologica

Grazie a meticolose tecniche da cacciatori d’oro, come il lavaggio e la setacciatura di sedimenti sabbiosi per isolare anche minuscoli frammenti ossei, sono stati portati alla luce resti fossili estremamente fragili, alcuni dei quali non superano i 2 millimetri.

Molti di questi reperti appartenevano a embrioni o pulcini, confermando che questi uccelli non si erano solo avventurati nell’Artico, ma vi si riproducevano. Alcuni resti sono stati attribuiti agli Ichthyornithes, simili ai gabbiani e dotati di denti, e agli Hesperornithes, uccelli subacquei anch'essi dentati.

Altri esemplari ritrovati, invece, dovevano essere simili alle attuali anatre ed erano privi di denti, una caratteristica distintiva di tutti gli uccelli oggi esistenti sulla Terra. Secondo gli scienziati, che hanno pubblicato i risultati del loro lavoro sulla rivista Science, questa caratteristica suggerisce che molte delle specie da loro rinvenute sotto forma di fossili fossero strettamente imparentate con l’odierna fauna ornitologica.

Un salto indietro nella conoscenza dell’evoluzione

Questa scoperta porta incredibilmente indietro nel tempo la conoscenza dell’evoluzione aviaria. Fino a oggi, infatti, la più antica prova di nidificazione in ambienti polari era una colonia di pinguini vissuti circa 46,5 milioni di anni fa in Antartide. Ora, grazie ai fossili della Prince Creek Formation, si anticipa di almeno 25 milioni di anni l’evidenza di comportamenti riproduttivi in ambienti estremi.

Anche se 73 milioni di anni fa l’ambiente dell’Artico non era glaciale come quello attuale, presentava comunque inverni molto freddi, con circa quattro mesi di buio continuo, neve occasionale e temperature rigide: questo significa che gli uccelli dovevano avere specifiche capacità di adattamento per sopravvivere a un clima così impegnativo. Resta però da chiarire se alcune specie affrontassero l’inverno artico o se migrassero altrove proprio come fanno molte specie oggi esistenti.