U2: nella sfera di Las Vegas il futuro del rock

Spinelli

L’altra sera la Torre dell’Orologio ricreata sulla facciata dell’hotel Venetian di Las Vegas aveva battuto da poco le 21 quando gli U2 hanno fatto irruzione sul palco del sole tecnologico che rosseggia alle spalle del celebre resort finto-lagunare per riportare indietro di trent’anni le lancette del loro tempo. A dirla tutta, sarebbero trentadue, perché ci si è messo di mezzo il Covid a scompaginare i piani, ma in Bono Vox e compagni il proposito di celebrare l’anniversario di Achtung baby nello smisurato ventre d’acciaio di The Sphere è rimasto incrollabile. Questo per le nuove possibilità offerte dalla mega cupola col suo avveniristico sistema di diffusione sonora e da uno schermo avvolgente grande come tre campi da calcio (e oltre), ma anche per il fascino esercitato sulla celebrazione da una città, anzi da un non luogo, dove l’artificio sta nelle strade e la realtà negli spettacoli.

Un mondo capovolto che fuori dai teatri ti abbaglia, ti illude, mentre sulla scena ti parla di coraggio, di amore, di vita e di morte proprio come l’album-monolite del ‘91 che lo show ripercorre per intero, inframezzandolo solo con una parentesi acustica di quattro canzoni dedicata a Ruttle and hum. Tutto il resto sta nel bis, vale a dire Elevation, Vertigo, Where the streets have no name, With or without you, Beautiful Day, che manda tutti a casa omaggiando l’Armstrong di What a wonderful world. Tutto senza tralasciare, naturalmente, le varie citazioni, da Lou Reed (Walk on the wild side) come Prince (Nothing compares 2 you dedicata sia al “kid” di Minneapolis sia all’amica Sinéad O’Connor) né Atomic City il singolo scritto e mandato in radio proprio per festeggiare questa “residency” di 25 concerti nella Sin City.

Rispetto allo Zoo Tv Tour, costruito nel ‘92 proprio sulle suggestioni di Achtung baby, in questa rivisitazione 2023 non c’è più l’immagine corrosiva del tamburino della jugend hitleriana intento a scandire il passo della celebrazione rock, ma l’estasi visiva di immagini formidabili, ad altissima definizione, affidate ad alcuni tra i creativi più influenti del nostro tempo come Brian Eno, a cui è legato pure il disegno del palco a forma di giradischi stilizzato, o la scenografa Esmerlda “Es” Devlin, anche se l’impatto più grosso è quello offerto dal regista milanese naturalizzato canadese Marco Brambilla con il suo “King size” visual incentrato sulla vita di Elvis che con l’aiuto dell’intelligenza artificiale unisce in loop le immagini di un migliaio film, tra cui tutti e 33 quelli girati dal re del rock, rovesciandole sulla band e sul pubblico durante Even better than the real thing.

La bandiera di fuoco che garrisce al vento del deserto durante Until the end of the world, la pioggia di lapilli di Who’s gonna ride your wild horses, la ragazzina presa dal pubblico che stringe il lunghissimo filo di un palloncino perduto sulla sommità della sfera durante Tryin’ to throw your arms around the world, l’aurora boreale irradiata durante Ultra violet (light my way), l’apoteosi di stelle di One (unita a Love me tender) offrono immagini sbalorditive così come, nel finale ambientalista, una natura morta che ritrova i colori della vita.

Non tutti hanno verso la cupola l’entusiasmo dei fan degli U2: alta 112 metri, pesante 130mila tonnellate, megaschermo di 15mila metri quadri, sistema audio di oltre 160mila diffusori, 17.500 spettatori a concerto. Per alcuni è l’occhio di Sauron, il simbolo del male nella Terra di Mezzo del Signore degli Anelli, per altri la Morte Nera della saga Star Wars. E il Lord Fener della situazione è James Dolan, figlio multimilionario del fondatore Hbo e Cablevision, proprietario a Manhattan della squadra dei Knicks, di quella dei Rangers e del Madison Square Garden, finito nell’occhio del ciclone per aver adottato all’interno della mega arena newyorkese sistemi di riconoscimento facciale per inibire l’ingresso ai dipendenti degli studi legali che patrocinano cause contro le sue società. Insomma, uno spregiudicato pioniere della tecnologia definito da Bono la sera dell’inaugurazione senza troppo parafrasare "un pazzo bastardo" riuscito a inventarsi una diavoleria del genere.

Sembra che già si sarebbe comprato un terreno per costruire una replica del geode vegasiano a Londra, Stratford, abitanti in rivolta. Nella città dei neon, invece, ci si è limitati alle polemiche per il vertiginoso incremento di inquinamento luminoso in lande un tempo (molto lontano) sperdute popolate solo da coyote che ululavano alla luna.