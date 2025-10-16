TvBoy torna a Roma e racconta Gaza con due murales simbolici

La nuova opera di TvBoy, intitolata "Il prezzo della pace", è apparsa nelle ultime ore a Roma, tra via Benedetta e piazza Trilussa, e segna uno dei momenti più intensi e politici della recente produzione dell’artista.

Con la sua inconfondibile cifra tra ironia e denuncia, Salvatore Benintende (questo il vero nome del celebre street artist siculo) torna a confrontarsi con l’attualità più drammatica, scegliendo come tema la devastazione di Gaza e l’urgenza del dialogo sulla ricostruzione e sul valore della vita umana.​

Un cantiere simbolico nel cuore di Trastevere

L’opera principale raffigura l’ex presidente americano Donald Trump con casco da muratore e cazzuola in mano, intento a “ricostruire” le macerie di Gaza. TvBoy ha spiegato di aver scelto quella parete per la presenza di tubi e segni di lavori stradali: “Era come se il muro fosse già pronto, un work in progress, proprio come il sogno americano applicato a Gaza”, racconta l’artista. Il risultato è una potente satira visiva sulla pretesa di ricostruire senza prima comprendere il dolore di chi quelle rovine le abita.​

“La Pietà” con la kefiah: la denuncia diventa icona

Poco distante dal primo murale, TvBoy ha realizzato un secondo intervento, ancora più intenso: una Madonna con kefiah che stringe tra le braccia un bambino morto, in un chiaro rimando alla Pietà di Michelangelo. Il piccolo tiene in mano una bandiera bianca, simbolo di resa e di pace impossibile. L’artista ha spiegato di aver voluto “rendere omaggio a Michelangelo, ma con gli occhi dell’attualità”. Il titolo pensato in origine era Il prezzo della pace, riferendosi ai 64.000 bambini uccisi o mutilati negli ultimi due anni, secondo i dati riportati nel suo stesso post.​

L’arte come sguardo sul presente

Queste due opere si inseriscono nel percorso coerente di TvBoy, che da anni usa i muri come specchio della società globale. Dalle icone pop alla cronaca politica, il suo linguaggio unisce l’immediatezza del gesto artistico alla forza narrativa della comunicazione visiva.

Nato a Palermo e cresciuto tra Milano e Barcellona, TvBoy ha firmato interventi in tutto il mondo, dal MUDEC di Milano al Disseny Hub di Barcellona, mantenendo il suo impegno civile su temi come pace, uguaglianza e diritti umani.​

Roma come teatro della denuncia

La scelta di Roma non è casuale: dopo la mostra-evento “One Night Only – Rome” inaugurata alla Galleria Deodato Arte il 14 ottobre, l’artista ha voluto lasciare anche nello spazio urbano un segno tangibile della sua presenza.

Così, mentre in galleria esponeva una reinterpretazione della scena di Vacanze Romane, nei vicoli di Trastevere dava vita a una riflessione collettiva sul presente, confermando come la sua arte non conosca confini tra esposizione e strada.​