Tutto sugli acidi esfolianti per il viso: quali sono e a cosa servono

Prendersi cura della propria pelle, l'organo più esteso del nostro corpo, è importante non solo per una questione estetica, ma innanzitutto per la propria salute. Per migliorare l’aspetto, ma anche la sua struttura fisiologica, come spiegano gli esperti di Mayo Clinic, si hanno diverse opzioni a disposizione tra i trattamenti moderni.

Cos’è il peeling chimico

Per esempio, si potrebbe prendere in considerazione il peeling chimico, che utilizza uno specifico acido esfoliante per il viso a seconda delle proprie esigenze. Queste descrizioni hanno uno scopo puramente illustrativo e informativo e non sostituiscono in nessun caso il parere di un professionista a cui bisogna sempre fare riferimento per un consulto preliminare.

Per cosa serve un trattamento con acido esfoliante

Il peeling chimico consiste in una procedura di rinnovamento della pelle, che va a esfoliare, eliminando le cellule morte e contrastando i segni del tempo, con un acido esfoliante per il viso. Sempre specificando che occorre recarsi da uno specialista serio e competente, in linea generale si può dire che questo tipo di trattamento potrebbe dare risultati: - a pelle a tendenza acneica e pori dilatati - per ridurre eventuali macchie della pelle - per dare elasticità e tono all’epidermide - per contrastare rughe sottili e solchi più profondi - per attenuare cicatrici.

Come funziona un peeling con acido esfoliante

Più nello specifico, un peeling chimico è una procedura in cui una soluzione chimica – un acido esfoliante per il viso – viene applicata sulla pelle per rimuovere gli strati superiori. I peeling possono essere eseguiti da soli o in combinazione con altre procedure cosmetiche. Non rappresentano soluzioni definitive: i risultati potrebbero non essere permanenti dal momento che con il passare del tempo, l’avanzare dell'età e i nuovi danni provocati, per esempio, dal sole possono provocare la formazione di nuovi segni e imperfezioni dell'epidermide. A seconda dei problemi che stai affrontando con la procedura, sceglierai un peeling chimico può avere tre gradi di profondità: - peeling chimico leggero. Rimuove lo strato esterno della pelle (epidermide). È usato per trattare le rughe sottili, l'acne, il tono della pelle non uniforme e la secchezza. Potresti avere una buccia leggera ogni due o cinque settimane; - peeling chimico medio. Rimuove le cellule della pelle dall'epidermide e da parti della parte superiore dello strato intermedio della pelle (derma). È usato per trattare rughe, cicatrici da acne e tono della pelle non uniforme. Anche in questo caso potrebbero occorrere più sedute distanziate tra loro; - Peeling chimico profondo. Consente di andare ancora più in profondità per quel che riguarda la rimozione delle cellule dell’epidermide.Il medico che ha preso in carico il caso, ove ci fossero tutte le condizioni necessarie per procedere, potrebbe consigliare un trattamento del genere per rughe più profonde, cicatrici o escrescenze anomale. È una procedura più invasiva, ma è anche più efficace e non sarà necessario ripeterla, almeno non in tempi brevi. Il peeling è una cura della pelle che potrebbe causare successivamente rossori e lievi irritazioni. Quindi bisogna adeguatamente proteggersi, soprattutto dai raggi solari. Si deve far riferimento al proprio medico per tutte le indicazioni relative.

Principali tipi di peeling

«Ogni tipo di peeling chimico funziona in modo diverso, ma ognuno migliorerà il tono della pelle, la consistenza e i problemi di acne» ha spiegato l’esperta di skincare Christina Smith presso Cleveland Clinic. In particolare, le principali procedure utilizzate in quest’ambito sono le seguenti: - pulizia con detergenti alfa o beta idrossiacido. Come suggerisce il nome, questi prodotti sono realizzati con un composto acido delicato per eliminare le cellule morte della pelle e uniformare il tono della pelle; - spazzola per la pulizia del viso a ultrasuoni. Si tratta di un dispositivo che rimuove le impurità con un movimento circolare utilizzando un detergente per esfoliare delicatamente le cellule della pelle; - applicazione di creme al retinolo, un derivato della vitamina A che aiuta a stimolare il rinnovamento cellulare; - esfoliazione meccanica. Rientrano in questa procedura vari trattamenti professionali (per esempio la microdermoabrasione, il microneedling, il derma blading…). che vanno a rimuovere manualmente lo strato più esterno delle cellule della pelle, rivelando una consistenza più liscia e uniforme e consentendo un migliore assorbimento del prodotto. Alcuni esperti sostengono addirittura che queste esfoliazioni periodiche e profonde stimolino la produzione di collagene. - esfoliazione chimica. È per questo genere di trattamenti che il dermatologo può utilizzare alcune tipologie di acido esfoliante per il viso come acidi salicilici, glicolici o misti, nonché enzimi e retinoli.

Quali acidi esfolianti utilizzare

In base alla situazione e ai problemi specifici della propria pelle, ecco alcune indicazioni da parte dello staff di Cleveland Clinic: - in caso di ghiandole sebacee iperattive con frequenti sfoghi di acne, potrebbe essere opportuno usare peeling con acido salicilico, che funzionano bene per penetrare attraverso i follicoli piliferi per esfoliare in profondità nei pori; - se desideri migliorare la naturale riserva idrica cutanea, potrebbero essere interessanti i peeling all’acido lattico, che esfoliano delicatamente e aumentano le ceramidi (molecole di grasso) nella pelle. Ovviamente sarà il medico dermatologo che ti segue abitualmente o il professionista dello skin care a cui ti sei rivolto che ti consiglierà la soluzione migliore. Il tuo medico o professionista della cura della pelle ti consiglierà un peeling chimico in base ai tuoi attuali problemi di pelle e al risultato che desideri. «È importante discutere tutte queste opzioni con il proprio dermatologo o specialista della cura della pelle perché un'eccessiva esfoliazione può causare sensibilità o irritazione per determinati tipi di pelle» ha ribadito Smith. «Esiste un protocollo di trattamento esfoliante adeguato anche per le pelli più sensibili».

Possibili rischi e controindicazioni

Sempre puramente a scopo descrittivo e informativo, in questa sede, si riportano alcuni degli eventuali rischi legati ai peeling chimici e agli effetti collaterali a cui stare attenti (anche per questo è fondamentale l’intervento di uno specialista in grado di fornire tutto il supporto necessario prima, durante e dopo il trattamento o la serie di trattamenti, dilazionati nel tempo). Come spiega lo staff di Mayo Clinic, talvolta un peeling chimico può causare: - rossore, formazione di crosticine, possibili gonfiori. Soprattutto dopo un trattamento medio o profondo, potrebbe comparire un arrossamento per qualche giorno, ma se perdura occorre rivolgersi al medico; - cicatrici. Si tratta di casi rari e isolati. I segni potrebbero comparire prevalentemente nella parte inferiore del viso. In queste situazioni, però, antibiotici e farmaci steroidi possono essere utilizzati per ammorbidire l'aspetto di queste cicatrici. - cambiamenti nel colore della pelle, in particolare se la pelle è naturalmente scura. Un peeling chimico può far diventare la pelle trattata più scura del normale o più chiara del solito (ipopigmentazione). La prima situazione che potrebbe configurarsi – iperpigmentazione – è più comune dopo i peeling superficiali, mentre la seconda – ipopigmentazione – si riscontra maggiormente dopo un trattamento più intenso e profondo; - infezioni batteriche, virali o fungine; - problemi all’apparato cardiaco e a quello depurativo. Questo è un altro punto che va spiegato meglio per non spaventare inutilmente nessuno (il professionista a cui ti rivolgerai saprà darti tutti i chiarimenti necessari, comunque). Per quel che riguarda l’utilizzo di determinati acidi esfolianti, nelle tipologie di peeling più profonde a volte viene usato l’acido carbolico. Questo acido, tuttavia, potrebbe comportare danni al cuore e causare battiti cardiaci irregolari. Il fenolo (altro nome con cui è conosciuto l’acido carbolico) può anche andare a sovraccaricare organi come fegato e reni. Per limitare l'esposizione a questa sostanza, viene eseguito un peeling chimico profondo una porzione di pelle del viso alla volta, a intervalli di 10-20 minuti. Non tutti possono sottoporsi a un peeling chimico con acidi esfolianti. Solitamente se ne sconsiglia l’uso ai seguenti soggetti: - a chi, negli ultimi sei mesi, ha assunto specifici farmaci per l'acne, per via orale (occorre verificare con il medico la composizione dei medicinali); - se si ha una storia familiare o personale con episodi precedenti caratterizzati da crescita eccessiva di tessuto cicatriziale (cheloidi); - donne incinte; - tendenza ad avere gravi infiammazioni epidermiche ed herpes labiale.