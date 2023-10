Tutto il piacere della lentezza. Leggere e scrivere senza fretta

Andiamo tutti di fretta, non ci fermiamo mai: passiamo spasmodicamente da una riunione di lavoro al chiacchiericcio sui social, dalla gita fuori porta ai colloqui con gli insegnanti dei nostri figli. Così ogni giorno, senza requie, senza respiro. Ma questa accelerazione non avrà effetti negativi sul nostro pensiero, sulla capacità di leggere un testo, comprenderlo, farlo interiormente “nostro”? Gian Luigi Beccaria, linguista e critico letterario insigne, se lo chiede, un po’ sconsolato, in un denso libriccino, In contrattempo. Un elogio della lentezza (Einaudi). La lettura di qualsiasi testo, letterario o scientifico, esige concentrazione: la velocità invece la disperde. Il problema è acuto nelle scuole. È ormai difficile per gli adolescenti, ma anche per gli studenti universitari, riassumere un testo, farne una parafrasi.

Queste attività richiedono pazienza, bisogna cogliere il nocciolo del discorso, soffermarsi sulle parole, mettere in scala i concetti. Beccaria non ha dubbi: la scuola per prima dovrebbe insegnare a leggere e a commentare un testo; questa è la via privilegiata per formare una testa pensante. La lingua, a sua volta, non è solo mezzo di comunicazione, elemento funzionale: comporta stratificazioni emotive, allusioni colte, registri differenti. Coglierne la ricchezza e la varietà alimenta la formazione intellettuale e sentimentale.

Fin da giovanissimi dovremmo sapere che "la vita diventerà un continuo ostacolo alla lettura". Più avanza l’età e meno tempo ci sarà per leggere: il lavoro, la famiglia, le incombenze quotidiane penalizzeranno i momenti dedicati al colloquio con gli autori. Questo ci impoverirà, perché la letteratura apre nuovi mondi, dilata la conoscenza, stimola il pensiero critico, ci coinvolge in esperienze estetiche esaltanti: ci pone in rapporto col mondo.

Ai giovani, oltre a leggere, dobbiamo insegnare a scrivere bene. Che è difficile, lo dicevano già Orazio nelle Satire e Leopardi nel Dialogo di Tristano e di un amico. La scrittura, osserva Beccaria, si sta appiattendo, il “letterario” sta cedendo a uno stile di matrice orale, poco costruito e spesso inelegante. E invece la bellezza e l’efficacia di una narrazione non stanno solo nella trama, ma nel "come le cose son dette": il ritmo e la disposizione delle parole rendono una prosa attraente, efficace. Tutto ciò è forse “in contrattempo” con quanto oggi càpita, ma non dobbiamo demordere. I docenti, soprattutto, devono saperlo: molto della società futura sta proprio nelle loro mani.

Giuseppina La Face