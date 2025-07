Tutto il coraggio di Britten. L’autobiografia è poesia

Il glorioso festival di Martina Franca, giunto alla cinquantunesima edizione cambia felicemente marcia col nuovo direttore artistico, la compositrice Silvia Colasanti. Resta ferma la tradizionale attenzione al Sette-Ottocento: quindi un Tancredi di Rossini diretto da Sesto Quatrini con perfetta caratura stilistica sempre però innervata da ininterrotta vitalità teatrale; messo in scena da Andrea Bernard con riuscitissimi agganci alla realtà contemporanea così sciaguratamente prodiga di guerre; con la scoperta d’un talento di cui sentiremo parlare nella protagonista Yulia Vakula e la conferma di quanto siano ormai grandi artisti il soprano Francesca Vitale e il tenore Dave Monaco.

Ma l’attenzione si focalizza stavolta sul Novecento, con scelte quanto mai felici nei vari concerti e nel cuore del festival: prima esecuzione italiana – taccio ogni considerazione al riguardo, troppo deprimente – di Owen Wingrave, capolavoro tra i tanti (quasi tutti, inutile nessuno) del grandissimo Benjamin Britten. A fronte di quello della perdita dell’innocenza (tenace filo rosso che serra l’intero suo universo poetico allacciandosi strettamente al suo vissuto), l’altro dato fondamentale della biografia di Britten è il pacifismo, che in quest’opera viene trattato con cruda, implacabile evidenza senza peraltro esaurire la sua invece complessa ricchezza tematica. Il contrasto tra il protagonista che s’oppone alla sua terrificante famiglia di guerrafondai rifiutando la carriera militare data per scontata, riflette quello tra individuo e società; la convinzione che gli impulsi passionali più profondi debbano poter essere perseguiti affinché la vita interiore possa svilupparsi armoniosamente; la stanchezza esistenziale intrisa dell’inevitabile solitudine generata dalla determinazione a essere quello che si sente d’essere anziché quello che vogliono gli altri: tutto, in quest’opera, è pura autobiografia sublimata in altissima poesia.

L’esecuzione ascoltata nel cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca è pienamente all’altezza di tradurre questi molteplici e per nulla semplici fili narrativi in formidabile e coinvolgentissima realtà teatrale. Daniele Cohen dirige l’orchestra dell’Accademia della Scala estorcendole sonorità morbide, sfumate, mai però esangui bensì innervate da continui fremiti di nervosità che tengono in tensione l’intero arco narrativo. Andrea De Rosa imposta uno spettacolo che racconta in modo chiaro la vicenda nel mentre definisce perfettamente i personaggi rendendoceli non tanto nostri contemporanei quanto piuttosto validi sempre e in ogni epoca, capaci pertanto di dirci moltissimo. Quanto al cast, capitanato dal giovane e talentuosissmo Äneas Humm, è composto da giovani in pratica sconosciuti da noi ma che ci piacerebbe diventassero abituali nelle nostre locandine, tanto alto è in tutti il livello vocale e scenico.