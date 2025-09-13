Tutti in sala: cinesconti di famiglia

Arrivano gli sconti per portare le famiglie al cinema. Il progetto Happy Cinefamily, realizzato dal Ministero della Cultura in collaborazione con Ania e Unec, permetterà a genitori e figli sotto i 12 anni di usufruire di uno sconto di 2,50 euro su ciascun biglietto. L’iniziativa partirà il 26 settembre e si concluderà il 31 dicembre e varrà per una serie di film italiani ed europei.

"Abbiamo già avuto dei risultati sul cinema italiano ed europeo che sottolineano come gli spettatori siano tornati ad appassionarsi – ha sottolineato la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni –. Abbiamo sfruttato al massimo l’opzione dei 3,50 euro durante l’estate, ha dato molto ma ora la vediamo un po’ affaticata, non ha più lo sprint di crescita che aveva all’inizio" e perciò bisogna cambiare. L’obiettivo, ora, è aiutare le famiglie, dato che "mamma e papà spesso non possono andare tutti e due al cinema per motivi economici – prosegue –, oppure a volte non va nessuno dei due pur di stare assieme nel fine settimana. Ma noi crediamo sia fondamentale che il nucleo familiare possa stare insieme nel weekend, e vogliamo incentivare a fare l’esperienza della sala". Inoltre, "le prossime promozioni saranno completamente dedicate ai giovani".

Tra le opere della promozione La vita va così di Riccardo Milani, I cento passi di Giordana (per il 25° anniversario), Per te di Alessandro Aronadio, Il maestro di Andrea Di Stefano, Giovani madri dei Dardenne, Aldo, Giovanni e Giacomo con Attitudini: nessuna, Checco Zalone con Buen Camino oltre all’animazione di Super Charlie e Un topolino sotto l’albero.