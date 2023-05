Tutti i sogni ancora in volo: gli ospiti della prima puntata. Cosa c’è da sapere sullo show di Massimo Ranieri

Due serate speciali per Massimo Ranieri, che torna in televisione da protagonista con con lo show ‘Tutti i sogni ancora in volo’, dal titolo della sua autobiografia uscita quest’anno in libreria. Un viaggio tra i grandi classici della canzone italiana fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. “Sarà un grande show che vuole omaggiare il varietà di una volta, un genere che molti rimpiangono perché sinonimo di qualità e divertimento”, anticipa Massimo Ranieri, reduce del clamoroso successo del trio con Al Bano e Gianni Morandi al Festival di Sanremo che ha fatto volare in alto gli ascolti, con un picco di 17 milioni di spettatori. La prima delle due puntate dello show andrà in onda venerdì 26 maggio, alle 21.30 su Rai1.

Gli ospiti della prima puntata: chi sono

Ad accompagnare l’istrionico cantante durante il programma sarà Rocío Muñoz Morales. “È una splendida donna e una meravigliosa compagna di viaggio – anticipa Ranieri – e il pubblico la scoprirà in altre vesti. Oltre a recitare, si esibirà anche come ballerina e, sorpresa, come cantante". Tanti gli ospiti in programma, non solo cantanti, ma anche comici e talenti della danza. Nella prima puntata vedremo artisti del calibro di Gianni Morandi, Noemi, The Kolors e Diodato, molto apprezzato da Ranieri come autore e come interprete. Ma non solo. Si esibirà in studio anche il comico Enrico Brignano e non mancherà Tiziano Ferro, che proprio a Sanremo ha duettato con Ranieri sulle note di ‘Perdere l'Amore’, la canzone che da ragazzino lo spinse ad intraprendere la carriera di cantante.

La scenografia

Sarà una scenografia degna di un grande varietà quella realizzata da Gennaro Amendola, che per ‘Tutti i Sogni Ancora in Volo’ ha voluto evocare gli spettacoli degli anni '60 e '70. La regia televisiva, che giocherà fra tradizione e modernità, è di Duccio Forzano. A dirigere l'orchestra, il maestro Leonardo De Amicis, mentre l'immancabile corpo di ballo è guidato dalla coreografa Grazia Cundari.

Concerto a Caracalla

Il prossimo 24 luglio, Massimo Ranieri debutterà con il suo primo concerto a Caracalla. Sarà uno spettacolo memorabile. Sul prestigioso palcoscenico di Roma, infatti, l’artista napoletano si esibirà con l'accompagnamento di “una grande orchestra di 50 elementi” diretta dal maestro Leonardo De Amicis e da un corpo di ballo d’eccezione. “Dopo migliaia di concerti, questa era l'unica grandissima perla che mi mancava. Un sogno che era in volo e che finalmente è atterrato. Voglio ringraziare il Teatro dell'Opera di Roma – conclude Massimo Ranieri – per avermi regalato l'opportunità di cantare in questo luogo magico e di coronare e afferrare così uno dei miei sogni ancora in volo”. Oltre agli intramontabili classici del suo repertorio, l'artista proporrà anche le canzoni dell'ultimo album, scritte da autori prestigiosi come Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e arrangiate e prodotte da Gino Vannelli.