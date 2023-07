Tutti i sapori della Val d’Ultimo nei piatti di chef Thomas A tavola la magia di Elisabeth

Il sole caldo del tramonto accende con i suoi ultimi raggi il rosso del campanile a punta che svetta al fianco della parrocchiale di Santa Gertrude. Pochi metri più a valle, chef Junior Thomas – nella deliziosa dimora di ’Casa Elisabeth’ (www.hauselisabeth.itit) – sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della cena. Siamo in cima alla Val d’Ultimo, in alto svettano le cime dell’Ortles autentici giganti del Parco dello Stelvio. Il vento smuove le chiome dei larici – tre millenari sono patrimonio naturale di inestimabile valore in Europa si trovano a pochi passi dalla Gasthaus – mentre la signora Elisabeth riordina la tavola in attesa degli ospiti della sua Pension, fortunati commensali alla corte del figlio chef.

Vi sono anche altri visitatori – ma solo su prenotazione – a godere di questo modo di intendere un’esperienza di ’fine dining’ assolutamente unica a queste latitudini. L’orologio scandisce un tempo più lento e un cocktail con lamponi spremuti è il segnale che sarà una serata magica. Sempre connessa a un territorio capace di stupire nei colori e nei sapori. I frutti della Val d’Ultimo, i suoi prodotti d’eccellenza come i formaggi o le carni, la cacciagione, trovano una declinazione di incredibile modernità nei piatti di Thomas, figlio della padrona di casa. Madre e figlio, coppia d’oro con i tempi teatrali nella presentazione dei piatti che il giovane cuoco illustra – con un sorriso delicato come la sua tavola – dettagliando origine e lavorazione nella sua cucina-laboratorio.

E’ qui che Thomas lavora anche 14 ore al giorno per preparare il pane e una focaccia squisita e morbida che propone accompagnata da un lardo local nel suo saluto. E poi gli antipasti con spuma di acqua di pomodoro ad accompagnare una caprese che è un buquet di gusto. L’ascesa all’Olimpo dei sapori consta di paste fatte in casa, ripiene e non e salse cariche di territorio ma delicate al palato. Le carni e la cacciagione sono della Val d’Ultimo, le verdure dell’orto. La natura dona e chef Thomas regala un viaggio ’slow’ nel meglio di questo angolo nascosto dell’Alto Adige. I dolci sono la chiusura perfetta della serata tra una chiacchiera con madre e figlio e qualche racconto dei tempi andati che la signora Elisabeth regala agli ospiti più curiosi. Di una storia d’altri luoghi e di altri tempi. Quelli della valle incatata a quota 1500 metri di Santa Gertrude.

Diego Casali