Tutti i colori della primavera. Fiori e piante: grandi eventi

Tempo di primavera, tempo di appuntamenti con eventi dedicati ai fiori ed ai colori. Da oggi e fino al primo maggio (orario 9-19.30) al Giardino dell’Orticoltura di Firenze, spazio alla mostra-mercato di piante e fiori primaverile. Per tutta la durata della mostra sarà possibile trovare un’ampia varietà di piante e fiori provenienti da più di 75 espositori specialisti del settore florovivaistico italiano, un vasto programma culturale caratterizzato da numerose attività gratuite per grandi e piccini fra le quali laboratori didattici e di illustrazione botanica, talk e presentazioni di libri, performance artistiche e passeggiate monumentali e botaniche, e corsi gratuiti specialistici su orchidee, piante acidofile, piante d’aria, rose, piante grasse e succulente e molti altri a cura dei docenti esperti del settore (questi corsi specialistici sono riservati ai soci 2025 della Società Toscana di Orticultura APS). La manifestazione, che ha il contributo di Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Comune di Firenze è a ingresso gratuito.

Ma floricoltura e colori saranno protagonisti anche a Genova con 154 giardini da tutto il mondo su 85mila mq espositivi indoor e outdoor al nuovo waterfront di Levante sino al 4 maggio dalle 9 alle 19 in occasione di Euroflora 2025, unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute da AIPH – International Association of Horticultural Producers. Spazi triplicati, rispetto alle precedenti edizioni grazie al progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano che ha dato origine ad un percorso nuovo fronte mare che parte dal nascente parco urbano, entra nell’arena centrale del nuovo Palasport e prosegue negli spazi del Piazzale Mare e sul percorso espositivo galleggiante in Marina per approdare poi sui due piani del padiglione Jean Nouvel.

Tra le novità, il Museo Egizio con la ricostruzione di un giardino di piacere dell’antico Egitto risalente al cosiddetto Nuovo Regno e frutto di un progetto di archeobotanica, riguardante il paesaggio, i giardini e gli orti nell’antico avviato nel 2022 e curato da un team di illustri egittologi, il Regno del Bhutan e il mondo della ricerca con l’Istituto Italiano di Tecnologia che mostrerà alcune delle tecnologie sviluppate nel campo dell’agricoltura 4.0, sostenibilità e tecnologie bioispirate a piante e semi, il parco nazionale delle Cinque Terre, il reparto Carabinieri Biodiversità e la serra spaziale di Space V con il coordinamento dell’astronauta Franco Malerba.

Gli eventi previsti per la giornata di domani potrebbero subire modifiche per il lutto nazionale stabilito in occasione dei funerali del Santo Padre.

Raffaella Parisi