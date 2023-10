Tutte le arti di Andy Warhol: "Raffaello della cultura di massa"

La lunga cavalcata attraverso 60 delle sue copertine di vinili, con la celeberrima banana che si sbucciava e che consacrò i The velvet Underground con Nico o quella, con zip dei jeans che si aprivano, per Sticky Fingers dei Rolling Stones. Ma anche il tuffo nelle sue serigrafie, con le Campbell’s Soup e il collage delle dodici Marilyn Monroe. E poi la pioggia di polaroid, "l’arte più istantanea" come la definiva, o gli scatti da night life, tra un giovanissimo Sting e Michael Douglas. È Andy Warhol - Universo Warhol, la mostra curata da Achille Bonito Oliva e Red Ronnie, con la collaborazione di Vincenzo Sanfo, che da oggi al 17 marzo al Museo Storico della Fanteria a Roma racconta il Maestro della Pop Art con oltre 250 opere da collezioni private. "Andy Warhol è il Raffaello della società di massa americana – spiega Achille Bonito Oliva – Lo hanno considerato l’artista dell’effimero. Invece era un artista poliedrico che ha dato classicità all’oggetto di consumo, spostandolo dalla dimensione dell’effimero all’immortalità. Abbiamo cercato di raccontare come abbia saputo usare ogni mezzo artistico per farlo. E mi sembra sia la mostra ‘definitiva’".

Pittore, grafico, illustratore, scrittore, produttore cinematografico, editore, regista, fotografo, attore: ad attraversare le sale dell’esposizione si tocca con mano quanto sia riduttivo cercare di definire il talento di Warhol. Spicca subito la sua grande capacità di intuire il cambiamento prima che avvenga. Come nella musica. "Warhol comincia a disegnare le copertine dei dischi – racconta Red Ronnie – Anche nelle copertine, lui vuole essere lui". Ed è così che riesce a prendere chiunque, persino i Beatles, e a farli diventare "un Andy Warhol". Tra le chicche, anche le cover per gli album di Loredana Bertè e l’ultima, in realtà ancora bozzetto, cui stava lavorando poghi giorni prima di morire, il 22 febbraio 1987, per l’album che Mtv volle ugualmente pubblicare con la sua illustrazione.