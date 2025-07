Tutta l’energia dei balli latini allo spazio. CremArena

Rumba, samba: al via i balli latini, da stasera sino a domenica allo spazio Cremarena. La città di Crema sarà animata per tre giorni con musica, ballo e cibo coinvolgendo appassionati dei ritmi latini, curiosi e famiglie con bambini. L’evento CremArena latina, organizzato dal carnevale cremasco Odv, con il patrocinio del Comune di Crema, è ad ingresso libero e gratuito. Ogni sera, dalle 19, si aprirà la ristorazione con possibilità di mangiare ’Street food’, chiusura programmata alle 24. Prima dei balli e della musica latina ci sarà l’animazione e baby dance a cura di Crema Live Heart. Il palco di CremArena sarà a disposizione per far conoscere le scuole di ballo cittadine che portano gli alunni ad esibirsi.

Si comincia stasera: musica live con Malamañoso una band di 8 elementi, funky, latina; domani il dj Werner Rodriguez e gruppi di ballo ’Bliss Ladies’ e ’Luis y Isabi’ (in foto), prevista la collaborazione con l’Istituto Ispe. I ballerini professionisti che si esibiranno saranno truccati dalle ragazze che frequentano la scuola. Domenica school show con le scuole di ballo di Crema: ’K&F I’m Latino’, ’UsAcli’, ’Next Level’, ’Ay caribe’ e ’Mario e Lorna’, per proseguire la serata con il dj Vanni e la musica latina.