Tutta l’attualità della profezia di Celestino V Il “Papa fuori dal mondo“ di Cinzia Th Torrini

La vicenda di Pietro da Morrone, eletto Papa come Celestino V nel 1294 per diventare poi famoso con la sua rinuncia, è ancora uno degli episodi storici più discussi e controversi del Medioevo. Influenzato dalla profezia di Gioacchino da Fiore che prevedeva l’avvento di un Papa riformatore e l’inizio dell’età dello Spirito Santo, il già ottantenne Pietro del Morrone – che godeva di fama per il dono dei miracoli attribuiti alla sua intercessione – accettò per fede e sottomissione a Dio il ruolo da Papa, al quale rinunciò però dopo meno di quattro mesi. Un personaggio fatto rivivere dal doc Celestino V - Il Papa fuori dla mondo firmato dalla regista Cinzia Th Torrini con Ralph Palka che Rai Storia ha riproposto ieri.