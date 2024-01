Tutta la potenza del paesaggio nella natura ritratta da Friedrich. La Germania festeggia i 250 anni

L’Ente Nazionale Germanico per il Turismo rende omaggio a Caspar David Friedrich nel 250° anniversario della sua nascita. La vita e l’opera del pittore saranno celebrate con un programma annuale di oltre 160 eventi e mostre in diverse città della Germania come Berlino, Amburgo e Dresda. L’anno sarà inaugurato sabato 20 gennaio nella cattedrale di San Nicola a Greifswald dove venne battezzato Friedrich.

Pittore, grafico e disegnatore, nato il 5 settembre 1774 nella città tedesca posta sulle rive del Mar Baltico, a metà strada tra le due maggiori isole della Germania, Rügen e Usedom, è annoverato fra gli artisti più significativi del Romanticismo. Le sue opere più note, ’La croce in montagna’ (1807 circa), ’Il monaco in riva al mare’ (1810), ’Il viandante sul mare di nebbia’ (1818), ’Le bianche scogliere di Rügen’ (1818), ’Il mare di ghiaccio’ (1823/24) sono conosciutissime anche a livello internazionale, tanto che Friedrich viene considerato il pittore tedesco più famoso dopo Albrecht Dürer. Le sue composizioni figurative precise, espressione di una rappresentazione di paesaggio con profondità spirituale, sono divenute sinonimo di Romanticismo e molti dei luoghi che hanno ispirato le sue creazioni continuano ad attrarre i visitatori con il loro fascino incontaminato.

Alberi spogli in gelidi paesaggi invernali, rovine ricoperte di edera, il cielo sopra il Mar Baltico in tempesta e l’immancabile legame tra l’umanità e la natura erano i temi preferiti dei suoi disegni e dipinti, nei quali catturava non solo i paesaggi, ma anche gli stati d’animo e le emozioni che evocavano.

Fedele al motto "L’artista deve dipingere non solo ciò che vede davanti a sé, ma anche ciò che vede dentro di sé", le sue opere riflettono il desiderio, la malinconia, la contemplazione e un profondo amore per la natura. La più grande fonte di ispirazione erano le sue camminate, in particolare sull’isola di Rügen, sulle montagne di dell’Elba, nella Svizzera Sassone, con le sue foreste lussureggianti e le valli mistiche, sui monti Harz, dove è ambientato, il dipinto ’Gola rocciosa’ o nelle Alpi bavaresi che gli ispirarono il dipinto ’Il monte Watzmann’ (foto sotto Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie Andres Kilger).

Tutti spunti per visitare non solo le numerose mostre allestite in suo onore in tutta la Germania (’Art for a New Age’ ad Amburgo, ’Infinite Landscapes’ a Berlino, più varie altre tra Dresda e la natia Greifswald), ma anche i luoghi a lui cari seguendo le sue tracce e ripercorrere i suoi sentieri come il ’Caspar David Friedrich’, lungo 15 km, o ammirare la vista sulle torrette rocciose, gli spuntoni e le cime da uno dei punti panoramici del Parco Nazionale della Svizzera Sassone. O seguire il Malerweg, o ’Sentiero del pittore’, lungo 116 km, che offre una bellissima esperienza naturalistica.