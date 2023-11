Tutta Barbra: l’autobiografia della Streisand

Vita, musica, film, amori: a 81 anni Barbra

Streisand regala ai fan una autobiografia così ricca di dettagli da riempire un tomo di quasi mille pagine: My Name is Barbra, in uscita oggi, offre al lettore una poltrona di prima fila su sei decenni di carriera dell’attrice, cantante e regista di Brooklyn approdata sulle vette dell’entertainment con 250 milioni di dischi venduti e due Oscar.