Golfo Aranci, turista svizzera acquista al ristorante un’aragosta e la libera

Golfo Aranci, 16 settembre 2023 - Acquista un'aragosta al ristorante per poi liberarla, il gesto di una turista svizzera ha esaltato gli animalisti del web. La donna, profondamente colpita dalla 'prigionia' dell'aragosta, ancora viva nell'acquario del ristorante Gente di Mare di Golfo Aranci, in Sardegna, ha deciso di intervenire.

Passeggiando giovedì sera sul lungomare della località gallurese la turista, in vacanza in Gallura con il marito, ha visto il povero crostaceo 'condannato a morte' in una pentola bollente. "Lei era felicissima, voleva fare un gesto buono", ha spiegato uno dei titolari del ristoranti Antonio Fasolino.

Così davanti allo stupore dei proprietari, la donna ha accarezzato dolcemente e poi ha gettato in mare l'aragosta di circa un chilo di peso, accettando di pagare il prezzo, non basso, della sua liberazione. La scena è stata ripresa dal marito e le foto stanno facendo il giro dei social.