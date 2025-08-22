Turismo responsabile. Sbarca il festival ’It.A.Cà’

’Custodire il futuro’ è il tema della 17ª edizione di It.A.Cà., il primo festival del turismo responsabile, che invita a scoprire luoghi, culture e comunità in maniera più ‘etica’ e rispettosa dell’ambiente e di chi ci vive. Il festival si sposta dal nord al sud dell’Italia, e le prossime tappe saranno proprio in Emilia Romagna.

Domani e domenica 24, poi dal 29 al 31 agosto e il 6 e 7 settembre il festival toccherà la Val Panaro, ovvero tre suggestive località del Modenese, Spilamberto, Guiglia e Savignano sul Panaro, fra colline e borghi antichi, con un calendario fittissimo di eventi e proposte. "Le storie di chi ogni giorno protegge e rinnova l’anima della Valle del Panaro saranno il filo che unisce le tante iniziative in programma, come passeggiate naturalistiche, incontri con agricoltori, laboratori artigianali e degustazioni di prodotti tipici, come l’aceto balsamico tradizionale", spiegano gli organizzatori.

Primo appuntamento domattina alle 9 al parco fluviale del Panaro in località Garofano di Savignano, con una passeggiata in compagnia di Katia Laudicella (guida Aigae) e Francesco Druidi (esperto ambientale). Tra gli eventi, si segnala domenica mattina, ancora a Garofano di Savignano, in località Bottazzone, un’affascinante camminata di quattro chilometri all’alba, in un panorama lunare, tra la natura dei calanchi e l’archeologia industriale: alcuni testimoni racconteranno come le comunità, le istituzioni e la cittadinanza attiva abbiano lottato per far restare questo sito incontaminato e lontano da uno scempio ambientale.

A Spilamberto, domenica 31 agosto, il dialogo con Sabine Eck, appassionata ricercatrice ed esperta di medicina naturale, poi in serata il Museo dell’Aceto balsamico tradizionale aprirà le sue porte per ’Gocce di futuro’.

A Guiglia, il 7 settembre, l’autrice e conduttrice tv (e viaggiatrice responsabile) Syusy Blady guiderà un talk su ’Viaggiare nel clima: il turismo responsabile in un ambiente che cambia’. Insieme al professor Paolo Bonasoni del Cnr e al fotografo Francesco De Marco presenteranno la mostra multimediale ’Clima. I cambiamenti climatici, una scomoda certezza’, esito di quattro anni di ricerche e documentazione sullo stato del clima in Emilia-Romagna. Le immagini presentano diversi aspetti collegati tra loro: agricoltura, crisi idrica, disboscamento, inondazioni, inquinamento atmosferico, clima e salute. Dal 5 al 7 settembre il festival farà tappa anche nella Valle del Bidente, a Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia.

Info, www.festivalitaca.net

Stefano Marchetti