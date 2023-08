Italia paese per turisti ricchi. La Dolce vita parla (solo) straniero

Roma, 15 agosto 2023 – E dolce vita sia. Nonostante gli scontrini pazzi e i prezzi alle stelle, i vip internazionali non battono ciglio e per le loro vacanze estive si lasciano sedurre dall’Italia. Eppure è l’estate dei rincari: complici i prezzi dei carburanti (schizzati sopra i due euro al litro in autostrada) tutti i listini segnano rialzi, spesso a due cifre. Dal caro-prezzi nulla si salva, né il pranzo di Ferragosto, che vedrà un maggior esborso per le famiglie pari a 330 milioni di euro, né le vacanze in Italia che vedranno un calo del 30% delle presenze di connazionali. Secondo lo chef Gianfranco Vissani, sarà "un ferragosto sottotono, fare spesa è diventato un lusso".

Jennifer Lopez a Capri

Lusso nel quale, malgrado tutto, nuotano i vip che affollano costiera e città d’arte senza pensare a scontrini e aumenti del carburante. Da Michael Jordan e Magic Johnson a Capri a Russel Crowe a Firenze e Tropea, da Gwyneth Paltrow e il marito Brad Falchuk in Umbria a Sofia Vergara a Positano, ovunque è un fiorire di nomi celebri. A Portofino nei giorni scorsi c’è stato il matrimonio tra il fondatore di Social Capital, già vicepresidente di Facebook, Chamath Palihapitiya, e Nathalie Dompé: tra gli ospiti anche Elon Musk, fotografato in piazzetta con la ex la cantante Grimes. Nella città ligure anche Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas visti– dopo la tappa a Montalcino – a cena alla Taverna del Marinaio prima di rincasare sul loro yacht.

Vacanze italiane anche per Harry Styles. Il cantante sta soggiornando a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo dove ha comprato casa anni fa seguendo l’esempio del caro amico Alessandro Michele. Le foto del

29enne con l’ex direttore creativo di Gucci e gli scatti sul Lago di Bolsena hanno fatto il giro del mondo. A Marzamemi, in Sicilia, è sbarcata l’intera famiglia Clooney. George, la moglie Amal e tanti amici al seguito, per la festa di compleanno di Charlotte Tilbury, una tra le più celebri make-up artist internazionali. Tra i

vip invitati, c’erano anche Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell. I Clooney sono poi tornati a Villa Oleandra, sul lago di Como, tra cene romantiche e scorribande con i figli Ella e Alexander.

Sarah Michelle Gellar con il marito Freddie Prinze Jr, dopo un tour della Toscana tra Firenze, San Gimignano e le terme di Saturnia, è arrivata a Positano e Amalfi. Se Kate Hudson con figli e marito è in Sicilia, Kanye West è stato fotografato a Verona, ma sui social c’è chi giura di averlo avvistato anche a Firenze e al distretto tessile di Prato, forse per studiare una sua nuova collezione.

Leonardo DiCaprio è in giro con il suo yacht nel Mediterraneo da fine maggio: l’ultimo avvistamento è al Billionaire di Porto Cervo ma prima era stato a Firenze e in Versilia dove è stato visto ballare con Bianca Balti.

Anche Jeff Bezos e la fidanzata continuano la loro estate sullo yacht. Con loro da pochi giorni, Oprah Winfrey e la collega Gayle King.

“L’Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare". Così, a metà luglio, Russell Crown esprimeva sui social tutto l’affetto per il nostro Paese. L’attore neozelandese è passato dalla capitale, poi in Campania, in Sicilia, a Venezia e a Firenze, in visita agli Uffizi. La Campania, e in particolare la costiera, sta registrando un boom di star. Su tutte, Robert De Niro, avvistato a Napoli: dopo un passaggio dal Tesoro di San Gennaro, l’attore è stato a pranzo al ristorante Mimì alla Ferrovia, dove ha baciato la statuetta di Diego Maradona. Keanu Reeves è a Capri con amici, poco lontano da Jeff Bezos e Bill Gates. E da Jennifer Lopez, scatenatissima in danze e canti mentre il marito, Ben Affleck, si trova a Firenze.

Le montagne dall’Alta Badia hanno ospitato il regista Oliver Stone, le spiagge pugliesi, Kim Kardashian. A Napoli è stato avvistato anche Chris Martin, frontman dei Coldplay, che passeggiava sul lungomare, insieme alla compagna Dakota Johnson e al figlio Moses. Nonostante tutto, l’Italia è un sogno che non perde smalto.