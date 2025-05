Turismo accessibile con ’Village for All’. Pronta la guida per la Croazia

Con l’arrivo della primavera e alle porte delle vacanze pasquali, ’Village for all – V4A®’, il primo network italiano dedicato all’ospitalità accessibile, presenta la nuova Guida all’Ospitalità Accessibile V4A® Italia-Croazia 2025. Uno strumento essenziale per tutti coloro che desiderano vacanze all’insegna del comfort, della sicurezza e della libertà di scelta.

L’impegno concreto di Village for all che non riguarda solo le persone con disabilità, ma anche senior, famiglie con bambini piccoli e persone con intolleranze alimentari.

Le guide V4A® – disponibili in italiano e inglese – sono uno strumento per turisti individuali, associazioni e operatori del settore in Italia e all’estero. "Il nostro obiettivo è trasformare le persone con esigenze di accessibilità in consumatori consapevoli, capaci di scegliere in autonomia le proprie vacanze – afferma Roberto Vitali, CEO di ’Village for all’ (nella foto)–. Per farlo, garantiamo informazioni raccolte direttamente da noi, aggiornate e verificate. Non ci accontentiamo di certificazioni: vogliamo mettere le persone al centro, ascoltarle e rispondere ai loro reali bisogni".

Scaricare la guida è semplice e gratuito: è disponibile sul sito www.villageforall.net, e rappresenta un punto di partenza fondamentale per chi cerca vacanze su misura, senza rinunciare a comfort, sicurezza e qualità.