In Turchia trovata una pagnotta con l’effigie di Gesù. Nuova luce sul racconto della Bibbia

Roma, 13 ottobre 2025 – Una scoperta archeologica in Turchia sta facendo tremare i fondamenti della ricerca biblica. Nel sito di Topraktepe, l’antica Eirenopolis, un team di archeologi ha rinvenuto cinque pagnotte carbonizzate di oltre 1.500 anni fa, una delle quali reca un’incisione in greco antico con la scritta: “Con il nostro ringraziamento al Beato Gesù”. Sulla superficie del pane, sorprendentemente ben conservata, è visibile anche una figura umana attribuita a Gesù di Nazareth. Cosa sappiamo.

La reliquia del “pane di Gesù”

Gli studiosi sostengono che l’oggetto possa offrire una prova materiale a sostegno di uno dei versetti più noti del Vangelo di Giovanni, “Io sono il pane della vita” (Gv 6,35). Il ritrovamento sembra infatti confermare che nelle prime comunità cristiane il pane fosse considerato una rappresentazione sacra del corpo di Cristo, molto prima che il simbolismo eucaristico fosse formalizzato dalla Chiesa. Le cinque pagnotte, quattro delle quali decorate con croci, sarebbero state utilizzate nei rituali della prima Eucaristia, secondo quanto rivelano le analisi condotte dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di Ankara. Le indagini al radiocarbonio datano il manufatto tra il IV e il V secolo d.C., in pieno periodo bizantino, un’epoca in cui il cristianesimo stava consolidando le proprie pratiche liturgiche.

Una testimonianza straordinaria della fede dei primi cristiani

Il ritrovamento è stato definito “una testimonianza straordinaria della fede materiale dei primi cristiani” da Mehmet Özdemir, coordinatore degli scavi. “Questa iscrizione mostra come il pane non fosse soltanto cibo, ma un oggetto di venerazione, un simbolo tangibile di Cristo presente tra i fedeli”, ha dichiarato l’archeologo alla stampa turca. La scoperta arriva in un momento di rinnovato interesse accademico per la figura storica di Gesù e dei protagonisti del Nuovo Testamento. Solo pochi anni fa, altre ricerche in Medio Oriente avevano confermato l’esistenza storica di Ponzio Pilato, il governatore romano che condannò Gesù alla crocifissione, grazie al ritrovamento di un’iscrizione con il suo nome a Cesarea Marittima. Sebbene la resurrezione rimanga ovviamente un evento teologico più che archeologico, reperti come quello di Topraktepe offrono nuove prospettive su come il messaggio cristiano si sia radicato nella cultura e nella quotidianità dei fedeli. Per molti credenti, questa pagnotta non è soltanto un frammento di storia antica, ma una “testimonianza miracolosa” che collega fede e realtà.

Sotto terra c’è dell’altro: continuano le ricerche

Gli archeologi continueranno le ricerche nell’area, dove recenti scansioni georadar hanno individuato strutture sotterranee che potrebbero essere resti di una basilica paleocristiana. Intanto, la reliquia del “pane di Gesù” verrà trasferita al Museo Archeologico di Ankara per essere sottoposta a ulteriori analisi e poi esposta al pubblico. Una cosa è certa: questa scoperta riaccende il dibattito tra scienza e religione e offre una nuova luce su un passo evangelico che, da duemila anni, nutre la fede di milioni di persone nel mondo.