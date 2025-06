Tuoni, fulmini e amici animali. Una playlist contro la paura

Alexa lancia CalmaZampa, la nuova skill sviluppata in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) pensata per aiutare gli animali domestici a rimanere tranquilli in caso di maltempo e forti temporali, fenomeni atmosferici sempre più frequenti, soprattutto in estate. La nuova skill è in grado di monitorare in tempo reale le condizioni meteorologiche per anticipare l’arrivo di tempeste e, quando lanciata, avviare una delle tre playlist rilassanti disponibili con musica a 432 Hz, frequenza nota per avere un effetto calmante.

Le tre playlist - Relax, Chill e Zen - variano a seconda del livello di intensità del temporale. Basta un tuono improvviso e il cane si rifugia sotto il divano, tremando, o comincia a guaire impaurito. La skill utilizza un sistema avanzato di monitoraggio meteorologico per prevedere l’arrivo di tempeste e, quando lanciata, nel caso di condizioni che potrebbero essere stressanti, avvia una delle tre diverse playlist di musica a 432 Hz, frequenza particolarmente efficace per indurre rilassamento negli animali.

Le tre playlist si differenziano in base al livello di intensità del temporale intercettato: Relax, in caso di intensità bassa, Chill per un’intensità media e Zen per i casi di forte intensità.