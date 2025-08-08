Tuffo nella natura. Escursioni nella riserva del Monte Alpe

Anche la Lombardia vanta riserve naturali. Perché non conoscerle con escursioni guidate? Sul confine tra Emilia Romagna e Lombardia si trova la Riserva Naturale del Monte Alpe appartenente al Comune di Menconico, in provincia di Pavia. E’ un’area protetta con la presenza di ben 3 ambienti prioritari, ovvero territori ed ecosistemi che le direttive comunitarie ritengono minacciate, e quindi da salvaguardare e si estende per più di 300 ettari.

All’interno della riserva naturale Monte Alpe sono presenti numerosi sentieri che attraversano diversi ambienti naturali la faggeta, la pineta, il prato-pascolo con ricche fioriture estive, la zona umida, il querceto. Si tratta di escursioni di circa 2 ore - 2 ore e mezza, che permettono di attraversare i vari ambienti e osservare le caratteristiche particolari di flora e fauna, accompagnati dai naturalisti dell’associazione Volo di Rondine.

Come ogni estate, Ersaf, ente regionale per i servizi dell’agricoltura e alle foreste, gestore della riserva, offre visite gratuite guidate da naturalistici, nelle giornate di domenica 10, 17, 24 e 31 agosto nella fascia mattutina alle ore 10 e quella pomeridiana alle 15. E’ necessaria la prenotazione.

I percorsi sono di circa 3 o 5 km su sentieri facili. Sono necessarie scarpe da trekking o da ginnastica con suola non liscia.

R.P.