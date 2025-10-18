’Tu non mi perderai mai’. L’assolo ’inspirato’ al Cantico dei Cantici

di Amalia ApicellaSi intitola Tu non mi perderai mai ed è liberamente ‘inspirato’ al Cantico dei Cantici. È il lavoro che Raffaella Giordano, protagonista della danza europea e co-fondatrice della compagnia Sosta Palmizi, porta all’Arena del Sole di Bologna stasera alle 21.30 e domani alle 18.

Dopo vent’anni dalla creazione, l’assolo viene affidato da Giordano a Stefania Tansini, vincitrice del Premio Ubu Miglior attrice e performer under 35 nel 2022. Si tratta di un vero e proprio passaggio di consegne artistiche che restituirà nuova linfa all’assolo ‘inspirato’ – come scrive la stessa Giordano con un rimando al gesto dell’’immettere aria’ – al testo biblico.

La sacralità del cantico è stata interpretata originariamente con azioni minimaliste, lente e sobrie, quasi ipnotiche, mentre il richiamo amoroso restava latente, in un continuo gioco tra presenza e assenza. In questo nuovo lavoro, Giordano e Tansini si rivelano personalità affini e non identiche: in quelle sottili differenze la creazione diviene un dono reciproco e rivela un territorio di confine in cui appare la vitalità di un nuovo racconto.

Coreografa tra le più stimate della danza contemporanea italiana degli ultimi anni, Tansini ha già collaborato con artisti come Romeo Castellucci, Motus, Simona Bertozzi e Luca Veggetti, portando avanti una ricerca autoriale premiata da Rete Critica e da Dna Appunti Coreografici 2020. Prodotto da Sosta Palmizi, in coproduzione con Triennale Milano Teatro, Fuorimargine Centro di produzione di danza e arti performative della Sardegna, lo spettacolo inaugura la programmazione della sala Thierry Salmon, avviando il calendario di ‘Carne – focus di drammaturgia fisica’ curato da Michela Lucenti, che in autunno vede in programma numerosi appuntamenti dedicati alla danza.

Rientra inoltre all’interno del convegno internazionale Danze (non) perdute, che si tiene al ‘DamsLab | La Soffitta’ fino a domani, a cura di Elena Cervellati, docente di Storia della danza e Teorie della danza. Il prossimo appuntamento di ‘Carne’ è con ‘Giocasta’ di Michela Lucenti e Balletto Civile: da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre al teatro delle Passioni di Modena prima di approdare sotto le Torri, dall’11 al 21 dicembre al Teatro delle Moline.