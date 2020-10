Venerdì 30 ottobre Amazon Prime Video pubblica in streaming la serie TV 'Truth Seekers', che mescola commedia e horror per raccontare di uno sconclusionato gruppo di investigatori del paranormale. La presenza di Simon Pegg e Nick Frost evoca immediatamente la cosiddetta "trilogia del cornetto", cioè 'L'alba dei morti dementi', 'Hot Fuzz' e 'La fine del mondo'; rispetto a questi tre film, in 'Truth Seekers' manca il regista e sceneggiatore Edgar Wright, ma ciò non ha impedito alla critica di scrivere recensioni pienamente positive.

La trama ruota attorno a degli investigatori del paranormale part-time che esplorano l'Inghilterra in cerca di fantasmi, maledizioni e stranezze varie, utilizzando attrezzature costruite in casa e condividendo le loro scoperte online. La loro vita va incontro a un radicale cambiamento quando iniziano a sperimentare eventi sempre più inquietanti e si imbattono in una cospirazione che rischia di scatenare la fine del mondo.

'Truth Seekers' è stata creata da Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz. Pegg è stato fra gli sceneggiatori della trilogia del cornetto, Frost ha portato in dote l'esperienza maturata scrivendo la commedia di fantascienza 'Paul', Saunders e Serafinowicz sono quelli della serie comedy/crime 'Sick Note'. La regia di tutti gli episodi è stata curata da Jim Field Smith, candidato ai BAFTA per la serie TV 'The Wrong Mans' e autore anche della commedia romantica 'Lei è troppo per me'.

Nel cast troviamo i già citati Pegg e Frost insieme a Emma D'Arcy (vista in 'Wanderlust'), Samson Kayo ('Timewasters'), Susie Wokoma ('Enola Holmes') e Malcolm McDowell ('Arancia meccanica').



In media la critica ha recensito bene 'Truth Seekers', lodando le ottime interpretazioni (in particolare quella di Nick Frost), il bilanciamento fra comicità, dramma e orrore, e anche il fatto che il complotto al centro della serie TV è ben orchestrato, riserva efficaci colpi di scena ed è costruito in modo da armonizzarsi in maniera convincente con la narrazione.

La prima stagione è composta da otto episodi: Amazon Prime Video li pubblica in streaming il 30 ottobre.



