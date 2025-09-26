Trump punta il dito contro Melania, lei scuote la testa: il momento di tensione sul Marine One

Roma, 26 settembre 2025 – Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania Trump sono stati ripresi dalle telecamere mentre discutevano animatamente a bordo di Marine One, l’elicottero presidenziale, mercoledì sera 24 settembre 2025, dopo essere atterrati sul South Lawn della Casa Bianca.

La notizia viene rilanciata dai media britannici, su tutti il Daily Mail. Nel video trasmesso da Sky News, i due sono seduti uno di fronte all'altra, reduci dalla visita all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Melania, 55 anni, appare visibilmente contrariata: scuote la testa e gesticola verso il marito, mentre Trump, 79 anni, le risponde agitando un dito accusatorio nella sua direzione.

Il momento di tensione fra Trump e Melania sul Marine One (Foto Afp)

Poco dopo la presunta lite, conclusa la conversazione, la coppia è scesa dall’elicottero e ha attraversato il prato tenendosi per mano, con il presidente che ha salutato i giornalisti.

Donald Trump e Melania mano nella mano prima di salire sul Marine One (Afp)

Il “sabotaggio”

Il viaggio a New York non è stato privo di momenti di tensione. Prima del discorso di Trump alle Nazioni Unite, la coppia è salita su una scala mobile che si è bloccata improvvisamente, costringendoli a salire a piedi. L'episodio ha subito acceso le polemiche nei media conservatori: Fox News ha parlato di “sabotaggio”.

Donald e Melania Trump mentre scendono le scale del Marine One

La battuta sullo “schiaffo” a Macron

L’agitata conversazione su Marine One arriva a pochi mesi di distanza da un altro episodio imbarazzante: Lo scorso 25 maggio, la first lady francese Brigitte Macron è stata ripresa mentre spingeva il marito Emmanuel Macron in volto, in quello che è sembrato a molti uno schiaffo, subito dopo essere scesi dall’aereo in Vietnam. La scena ha fatto rapidamente il giro del mondo. Interrogato sulla vicenda, Trump ha ironizzato durante una conferenza stampa nello Studio Ovale: “Assicuratevi sempre che la porta sia chiusa”, riferendosi al fatto che la scena fosse stata ripresa dalle telecamere. Insomma, Donald e Melania continuano a regalare momenti da copertina, tra dita puntate, sguardi gelidi, scale mobili killer e consigli coniugali internazionali.