Trump contro la Disney: indagine anti-woke

Nuovo capitolo nella sfida lanciata da Trump ai media americani contro la cultura “woke“, rispettosa dei diritti delle minoranze. La Commissione Federale per le Comunicazioni degli Stati Uniti (Fcc) ha annunciato l’apertura di un’indagine sulle pratiche di diversità e inclusione della Disney, che ha appena lanciato nei cinema la versione live action e “woke“ di Biancaneve, kolossal che sta incassando cifre molto inferiori alle aspettative. L’indagine si inserisce in una più ampia campagna dell’amministrazione Trump contro le iniziative di diversità, equità e inclusione (Dei), con ripercussioni anche in Europa.