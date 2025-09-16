La vera storia del truffatore di Tinder arrestato in Georgia. Segreti e bugie di Simon Leviev

Roma, 16 settembre 2025 – Simon Leviev è diventato un nome noto in tutto il mondo dopo che il documentario The Tinder Swindler (Netflix, 2022) ha raccontato come abbia ingannato numerose donne facendosi passare per figlio di un magnate del diamante.

I suoi metodi erano scenografici: aerei privati, bodyguard, viaggi costosi, regali strabilianti, tutto per costruire fiducia e manipolare sentimenti, poi richieste di denaro sotto pretesti di emergenza. In realtà, dietro al personaggio di Simon Leviev si nasconde Shimon Yehuda Hayut, israeliano classe 1990, già condannato per frodi in vari Paesi e da tempo ricercato dalla polizia internazionale.

Dopo anni di inchieste e di fughe, la storia ha trovato una nuova svolta e – forse – un epilogo. Ieri l’uomo è stato arrestato in Georgia, all’aeroporto di Batumi, su richiesta dell’Interpol.

Shimon Yehuda Hayut e il personaggio inventato

Shimon Yehuda Hayut è il vero nome dell’uomo conosciuto come “il Truffatore di Tinder”. Nato in Israele, aveva già alle spalle condanne per frode e falsificazione quando decise di reinventarsi come Simon Leviev. Tramite il falso nome si presentava come erede del miliardario Lev Leviev, imprenditore nel settore dei diamanti.

L’associazione al cognome Leviev rappresentava una strategia precisa. Era sufficiente un semplice motore di ricerca per convincere le sue vittime che fosse davvero parte di una dinastia internazionale della ricchezza.

Chi è Simon Leviev / Shimon Yehuda Hayut

Nato in Israele a Bnei Brak nel 1990, Leviev ha cambiato il suo nome da Shimon Yehuda Hayut a Simon Leviev, legandosi falsamente al magnate dei diamanti Lev Leviev. Nei documenti resta Shimon Yehuda Hayut, tuttavia la costruzione di un’identità fittizia ha rappresentato una strategia costruita in maniera sistematica, sfruttata per costruire la falsa immagine di erede della famiglia Leviev, potente nel settore dei diamanti.

Come operava la truffa

Leviev costruiva un’immagine di grande lusso: voli privati, guardie del corpo, gioielli, ristoranti costosi. Ogni elemento era parte di una scenografia che non serviva solo a impressionare, ma a infondere credibilità e fiducia, fattori che gli permettevano di chiedere grandi somme.

Le vittime creavano linee di credito, carte nuove, prestiti personali, tutto per aiutare lui a “risolvere un’emergenza”. I trasferimenti bancari falsi, i documenti manipolati, le identità multiple erano strumenti regolari del suo arsenale. Spesso usava lo stesso racconto – “sono sotto attacco”, “non posso usare le carte” – ripetendolo a vittime diverse. Il denaro ottenuto da una vittima serviva a finanziare lo stile di vita e impressionare la vittima successiva.

Le condanne, le accuse e cosa è successo fino al documentario

Le principali condanne risalgono al 2019, quando Shimon Yehuda Hayut è stato processato in Israele per frode, furto e falsificazione. Condannato a 15 mesi, ne ha scontati solo cinque, in parte a causa delle condizioni create dalla pandemia. Prima, in Finlandia, nel 2015, era già stato condannato per reati simili. Ricercato in numerosi Paesi, fra le accuse a suo carico si trovano frode, uso di documenti falsi, appropriazione indebita.

Il documentario Netflix ha dato visibilità mondiale al caso nel 2022, dando voce ad alcune vittime, mostrando conversazioni, ricostruzioni, sottolineando come la truffa non sia solo finanziaria ma anche psicologica.

Arresto in Georgia

Lunedì 15 settembre Simon Leviev è stato arrestato all’aeroporto di Batumi, in Georgia, su richiesta dell’Interpol. L’arresto è avvenuto grazie a un Red Notice dell’Interpol, cioè una richiesta internazionale di cattura, anche se non è stato ancora chiarito quale Paese abbia formalmente chiesto l’estradizione. L’avvocato del truffatore ha dichiarato di non conoscere i capi d’accusa aggiornati, ma l’arresto segna una nuova fase per un caso che sembrava avviato all’oblio.

Quale tribunale processerà Hayut e per quali reati specifici verrà estradato? Potrebbero emergere nuove denunce, soprattutto da vittime che non avevano ancora trovato il coraggio di raccontare la propria storia. Il caso solleva domande e riflessioni sulle relazioni online e sulla vulnerabilità emotiva, in grado di trasformarsi in un’arma nelle mani di un truffatore.