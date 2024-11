Trucco per viso arrossato, le tecniche per coprire gli effetti del freddo

I rossori sul viso sono comuni, specialmente in inverno, anche se non compaiono solo nei mesi freddi. Molto dipende dalla predisposizione individuale. In generale, si tratta di un fenomeno legato alla sensibilità dei vasi sanguigni, che reagiscono agli sbalzi di temperatura dilatandosi e facendo affluire il sangue allo strato superficiale dell’epidermide, con conseguenti arrossamenti. In seguito all’invecchiamento cutaneo, poi, i vasi sanguigni diventano più fragili e suscettibili, riducendo la loro capacità di ritornare alla condizione iniziale dopo la dilatazione. Ciò può portare a condizioni persistenti come la couperose, che presenta anche piccole chiazze e venuzze ben visibili.

Star

Nonostante i trattamenti costosi che si possono permettere, sono diversi i personaggi famosi che soffrono di pelle arrossata e couperose proprio per le cause spiegate in precedenza. Cameron Diaz, per esempio, ha parlato apertamente delle sue difficoltà con la pelle sensibile, soggetta ad arrossamenti e acne, per cui è costretta a sottoporsi a cure delicate e mirate per evitare irritazioni. Anche Nicole Kidman, Renée Zellweger ed Emma Stone hanno una pelle molto chiara e delicata e devono avere varie attenzioni quotidiane. Cynthia Nixon, nota per il ruolo di Miranda in ‘Sex and the City’, combatte da anni contro la rosacea, una condizione che provoca rossori persistenti e richiede cure specifiche per non aggravarsi.

Skincare quotidiana

È possibile prevenire o attenuare i rossori con una beauty routine mirata, che comprende prodotti specifici per pelle sensibile e couperose, come creme idratanti, acque micellari e termali. Questi prodotti lenitivi, infatti, rinforzano la barriera cutanea, proteggendo dalle aggressioni esterne che peggiorano l’arrossamento. Gli spray fissanti che contengono ingredienti lenitivi come il tè verde, la camomilla o l’acqua di rose possono aiutare a ridurre il rossore e fissare il trucco, contribuendo a mantenere un aspetto fresco e naturale.

Trucco specifico

Per mascherare i rossori già presenti, il make-up offre soluzioni efficaci. Il complementare cromatico del rosso è il verde. E proprio i correttori di questo colore risultano ideali per neutralizzare le macchie e creare una base uniforme. Conviene picchiettare delicatamente il prodotto – liquido, in crema o in stick – sulla zona interessata, ovviamente senza eccedere nelle dosi. Per ottenere un effetto più naturale, basta sfumare con un pennello. Successivamente, si applica il fondotinta: nel caso di arrossamenti occasionali, si può optare per una formula fluida, più leggera, mentre se si devono coprire discromie persistenti è preferibile usare una versione compatta. È opportuno ricorrere a fondotinta a media o alta coprenza, con sottotoni neutri, per contrastare il rosso. Se si vuole aggiungere un tocco di blush, da dare solo sugli zigomi, meglio puntare su tonalità malva o pesca, a seconda dell’incarnato. Per completare il tutto e fissare il trucco si può passare un po’ di cipria minerale dalla texture sottile.