Trucco perfetto senza spray fissante, come scegliere e usare bene la cipria

Roma, 12 febbraio 2025 – “Vado a incipriarmi il naso” è una delle frasi iconiche del cinema d’epoca, usata dalle protagoniste per sottrarsi con eleganza a conversazioni indesiderate e concedersi un rapido ritocco al trucco in bagno. Un tempo, la cipria era un must-have della bellezza quotidiana: applicata più volte al giorno, serviva a opacizzare la pelle e a renderla più chiara, in linea con i canoni estetici del momento. Con il tempo, però, l’evoluzione del make-up e l’arrivo di fondotinta sempre più innovativi hanno fatto sì che la cipria perdesse popolarità, lasciando spazio ad altri prodotti. Quel prodotto sembrava destinato a un inesorabile declino, finché alcune versioni moderne non l’hanno riportata in auge, rendendola di nuovo protagonista nel mondo beauty.

Come scegliere la cipria giusta

Le ciprie si dividono in due categorie principali: in polvere libera, più leggera e versatile, e in polvere compatta, più pratica per i ritocchi fuori casa ma con un effetto generalmente più coprente. La scelta dipende dalle esigenze personali e dal tipo di pelle. Anche il colore fa la differenza: le ciprie trasparenti sono ideali per non alterare il colore della base, mentre quelle colorate – dal rosa al lilla – possono correggere il tono dell’incarnato, ma vanno scelte con attenzione per evitare effetti indesiderati.

Chi dovrebbe usarla e chi può farne a meno

Le ciprie moderne, con texture sempre più leggere e spesso arricchite da riflessi luminosi, sono diventate un prodotto glamour e desiderato. Tuttavia, non tutte le tipologie di pelle ne traggono beneficio: mentre le pelli grasse o miste possono sfruttarne il potere opacizzante, chi ha una pelle secca dovrebbe usarla con moderazione per evitare un effetto spento o polveroso. Un altro aspetto da considerare è la resa reale del prodotto: i tutorial online spesso mostrano risultati perfetti, ma realizzati sotto luci studiate e per brevi momenti. Nella vita di tutti i giorni, la pelle cambia nel corso delle ore, quindi è importante trovare il giusto equilibrio per non appesantire il make-up.

Star

Molte celebrità considerano la cipria un elemento indispensabile nel loro kit di trucco, grazie alla sua capacità di fissare il make-up e mantenere un aspetto perfetto anche sotto le luci dei riflettori. Personaggi famosi come Kim Kardashian e Rihanna sono famose per l'uso della tecnica del baking, che consiste nell'applicare abbondante cipria traslucida per fissare il trucco e illuminare specifiche zone del viso. Questa tecnica assicura una lunga durata del make-up, regalando un finish liscio e luminoso. Tuttavia, anche per le star è fondamentale fare attenzione all'applicazione della cipria: una quantità eccessiva di prodotto o non ben sfumato può portare a risultati indesiderati, come la comparsa di antiestetiche macchie bianche nelle foto, evidenziati dai flash delle fotocamere.

Come applicare al meglio la cipria

Per un risultato naturale, si può scegliere tra un pennello morbido per un effetto leggero o una spugnetta per una maggiore precisione nelle aree più oleose. Tuttavia, la cipria ha una componente assorbente che può seccare la pelle, motivo per cui va usata con cautela nella zona del contorno occhi. Se proprio si vuole fissare il correttore, è essenziale partire da una skincare idratante e applicarla con un pennello da sfumatura, in un velo sottilissimo, evitando eccessi che potrebbero evidenziare le pieghe del viso nel corso della giornata.

Preziosa per trucco a lunga tenuta

La cipria nasce per fissare il trucco, opacizzare la pelle e minimizzare le imperfezioni, specialmente nelle zone più soggette a lucidità, come la famosa "zona T" (fronte, naso e mento). Si applica dopo il fondotinta e il correttore, ma può essere riapplicata durante la giornata per ritocchi strategici. Alla fine, insomma, la cipria è un alleato utile ma non imprescindibile. I fondotinta di ultima generazione garantiscono già una buona tenuta, quindi chi ha una pelle secca o non ama stratificare troppi prodotti può tranquillamente saltare questo step. Tuttavia, per chi desidera un trucco a lunga durata, soprattutto in giornate intense, la cipria resta un valido supporto per mantenere il make-up impeccabile.