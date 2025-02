Carnevale 2025, make-up e acconciature per festeggiare con stile

Il Carnevale è una delle tradizioni più allegre e amate dalle persone, che hanno la possibilità di sbizzarrirsi in look colorati e creativi. Un tempo c’era davvero solo questa ricorrenza dell’anno per poterlo fare. Ancora oggi il trucco diventa un elemento fondamentale, con possibilità che spaziano dal più semplice a quello più audace. Ecco qualche idea, sia per il make-up che per le acconciature, per realizzare un look scenografico in poche mosse e quando si hanno i minuti contati.

Raduno hippie

Per un look ispirato ai festival musicali e al mood hippie, la base dovrebbe essere leggera e luminosa, come se fosse il risultato di una pelle naturalmente radiosa. Si può optare per un fondotinta leggero o una BB cream per uniformare l’incarnato, mantenendo un aspetto fresco e naturale. Sugli occhi si possono utilizzare ombretti dai colori pastello, come rosa, azzurro, lilla e giallo, con un tocco di mascara per allungare le ciglia e piccole applicazioni di brillantini intorno agli occhi per un effetto arcobaleno scintillante. Sulle labbra basta anche un po’ di gloss rosa. Per i capelli, in base alle lunghezze, si può optare per treccine o coroncine di fiori.

Pin-Up

Per un look ispirato alle pin-up degli anni Cinquanta, la base dovrà essere chiara, con un ombretto color burro e un eyeliner nero, che enfatizzi lo sguardo con una linea decisa e una leggera coda esterna. Le ciglia vanno piegate con un piegaciglia e un mascara volumizzante. La bocca è il punto focale di questo trucco: il contorno viene tracciato con una matita rosso scarlatto, mentre le labbra vengono vivacizzate con un rossetto rosso lucido. In questo caso è perfetta un’acconciatura con onde morbide. Si può anche aggiungere un nastro o una bandana a pois.

Farfalla

Un altro look adatto al Carnevale è quello da farfalla. Per questo trucco, è possibile dipingere delle ali colorate attorno agli occhi utilizzando ombretti dai colori vivaci, come il blu, il viola, il giallo e il fucsia. Si possono poi aggiungere dettagli come glitter o piccole paillettes per dare luminosità. L’uso di eyeliner per definire la forma delle ali e un mascara volumizzante per aprire lo sguardo sono essenziali. Per le labbra, in questo caso è meglio scegliere toni delicati come un rossetto nude o rosa chiaro. I capelli possono essere raccolti in una treccia laterale o in uno chignon basso.

Gatto

Il trucco da gatto è tra i più semplici e veloci da fare anche per una festa in maschera o per una sfilata di Carnevale. Dopo aver applicato una base di fondotinta e correttore, si può fissare il tutto con una cipria per evitare lucentezze indesiderate. Il blush esalta gli zigomi e i contorni del viso, donando definizione. Per gli occhi, si può realizzare un veloce smokey eye con ombretti neri e grigi, completato da eyeliner e mascara. Per i baffi del gatto e i dettagli sugli occhi, occorre adoperare una matita con la punta precisa e resistente. Questo trucco si abbina bene a una coda di cavallo alta o a uno chignon morbido.

Panda

Un altro make-up semplice da realizzare per Carnevale è quello da panda. Sul viso si stende una base chiara, fissandola con una cipria leggera. Gli occhi sono truccati con un ombretto nero applicato su tutta la palpebra e nella parte inferiore. Sulla punta del naso, con una matita nera, si crea un piccolo triangolo. Sulle labbra vanno usati sia matita che rossetto neri. Anche per il trucco da panda possono andare bene una coda alta o delle treccine laterali.