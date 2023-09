Capelli biondi, il make-up giusto per valorizzarsi

Il trucco può valorizzare la bellezza naturale di chiunque, indipendentemente dal colore dei capelli. Tuttavia, ci sono alcuni consigli specifici che possono aiutare le donne bionde a mettere in risalto i loro tratti distintivi. Le bionde non sono tutte uguali. A livello estetico e per quel che riguarda gli abbinamenti cromatici, le differenze dipendono, innanzitutto, dal tipo di biondo – se lunare, freddo, o solare, più caldo – e del sottotono di pelle, che può essere più diafana ed eterea o abbronzata, alla californiana.

Viso

Per quanto riguarda l'incarnato, è fondamentale avere una pelle uniforme e nascondere eventuali imperfezioni, come la tendenza alla pelle arrossata spesso riscontrata nelle persone con capelli chiari. È consigliabile utilizzare un fondotinta liquido di colore simile alla propria carnagione naturale. Nello specifico, conviene scegliere una tonalità beige come colore base e selezionarla in base al proprio tono di pelle. Se la propria carnagione è chiara, è meglio optare per un beige naturale o chiaro; se si ha una pelle dorata, alla californiana, si può provare un beige più rosato, sabbia o dorato.

Illuminante

Per entrambe le tipologie di bionde un grande alleato è l'illuminante per lo strobing, una tecnica di trucco per il viso che mira a creare un effetto di luminosità e definizione sui punti focali del viso utilizzando l'illuminante. È un metodo in alternativa al contouring, che invece gioca con le ombre per scolpire e definire il viso, a volte troppo scure per le persone dai capelli molto chiari. Per aggiungere un tocco di colore, ma leggero, si può applicare sugli zigomi, per metterli in evidenza, un blush rosa chiaro pesca o corallo, sempre a seconda del sottotono cutaneo.

Sguardo

Per quanto riguarda il trucco degli occhi, le tonalità più fredde e chiare sono adatte a chi ha occhi azzurri o verdi, cercando però di evitare di abbinare il colore dell’ombretto a quello dell’iride. Meglio utilizzare, per esempio, un beige, un grigio talpa, un violetto glicine per un look quotidiano. Sempre in questo caso si possono usare anche ombretti metallizzati per occasioni serali. Le bionde con occhi castani dovrebbero utilizzare tonalità calde e dorate sulle palpebre. Evita di abbinare il colore degli occhi all'ombretto, ad esempio, evita l'uso di ombretto blu se hai gli occhi azzurri. Invece, opta per colori come grigio talpa, viola, beige o grigio per un look quotidiano. Per quanto riguarda il mascara, il nero o il marrone scuro sono ideali per un effetto seducente e naturale sugli occhi per far risaltare le ciglia chiare e aprire lo sguardo. Un eyeliner sottile può aiutare a definire gli occhi senza appesantirli. Si può usare una matita o un eyeliner liquido per una linea precisa e sottile lungo la rima delle ciglia superiori.

Labbra

Se si ha una carnagione chiara è preferibile optare per un lucidalabbra color carne per ottenere un effetto brillante e naturale. Se si preferisce il rossetto, meglio scegliere alcune tonalità di rosa purché non troppo cupe. Sarebbe bene evitare in ogni caso colori scuri come prugna o cioccolato, poiché possono risultare troppo intensi in base al colore dei capelli e della pelle.