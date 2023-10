Il make-up giusto per nascondere borse e occhiaie

Borse e occhiaie sono il cruccio di molte persone. In realtà, negli ultimi tempi, sono diventate un elemento distintivo dell’immagine di molti vip, il che ha contribuito a sdoganare questi aspetti e a farli vedere sotto un’altra luce. Sul fronte internazionale star come Angelina Jolie, Lady Gaga, Kate Winslet e Salma Hayek, sui red carpet o nelle foto e nei selfie sui social, hanno mostrato queste piccole imperfezioni, che di certo non hanno mai oscurato il loro fascino o il loro carisma. Anzi. Sono un esempio di ciò anche splendide attrici italiane come Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini, Carolina Crescentini e Miriam Leone, rese ancora più interessanti da questa caratteristica. Non è dunque il caso di farsene un cruccio, ma se si vuole avere uno sguardo visibilmente più fresco, disteso e riposato, ci si può aiutare con qualche accorgimento nella beauty routine e nel make-up.

Le differenze

Le borse sotto gli occhi sono rigonfiamenti o gonfiori nella zona situata sotto gli occhi, un elemento che può essere causato da diversi fattori, tra cui ritenzione di liquidi, accumulo di grasso, allergie, mancanza di sonno, invecchiamento o predisposizione genetica. Le occhiaie, invece, si riferiscono a macchie scure o discromie cutanee nella delicata zona intorno agli occhi. Sono dovute a una concomitanza di fattori, tra cui la vasodilatazione (aumento del flusso sanguigno), l’accumulo di pigmento ematico, l’assottigliamento della pelle e la perdita di grasso sottocutaneo.

I passaggi

Prima di iniziare a truccarti, applica una crema idratante specifica per il contorno occhi per evitare che il trucco accentui i punti secchi e screpolati. Scegli un correttore coprente che sia anche leggero e cremoso in modo che il prodotto non si accumuli nelle linee sottili. Se hai la pelle secca, è meglio una formula idratante con acido ialuronico o glicerolo o ancora una versione liquida, che copre gli inestetismi in modo più leggero. Se vuoi una maggiore tenuta, opta per un correttore in stick o in crema. Prediligi un prodotto che abbia un sottotono pesca o arancione se le occhiaie sono bluastre o violacee, mentre uno con sottotono neutro o leggermente rosato funzionerà bene per le occhiaie marroni o scure. Per applicare bene il correttore utilizza il dito anulare o un pennello per correttore per applicare il prodotto. Inizia dall'angolo interno dell'occhio e sfuma verso l'esterno. Concentrati sulla zona delle occhiaie senza esagerare con la quantità. È meglio applicare poco prodotto e poi aggiungerne anziché abbondare subito in una volta sola. Applica poi il tuo fondotinta come al solito su tutto il viso, evitando la zona già trattata con il correttore.

Occhi

Soprattutto se vuoi contrastare il gonfiore e il rossore delle palpebre, puoi usare l'eyeliner e applicare del mascara sulle ciglia. Sarebbe meglio evitare gli ombretti, ma se ti piacciono, orientati magari su nuance opache e scure anziché quelle molto chiare o con riflessi perlati, poiché queste ultime tendono ad accentuare borse e occhiaie. Per dare un tocco di luminosità, potresti invece applicare un piccolo quantitativo di illuminante sulla parte superiore delle guance, sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno degli occhi. Per il finissage, stendi un velo di cipria traslucida sulla zona del contorno occhi con un pennello morbido.