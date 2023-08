Togliere i segni del tempo, i segreti del perfetto make up antiage

Imparare a truccare le pelli mature è importante perché la pelle cambia con il tempo e quella over 50 può presentare caratteristiche ed esigenze differenti rispetto a una pelle più giovane. Con l’avanzare dell'età, la pelle tende a perdere elasticità e ad assottigliarsi. Inoltre su di essa compaiono sempre più di frequente rughe e linee sottili, segni che possono essere minimizzati con l’uso di prodotti idratanti e leggeri. Quelli con una texture corposa e pesante, al contrario, tendono ad accentuare le imperfezioni e a dare un aspetto innaturale. Chi ha la pelle secca dovrebbe preferire trucchi in crema, purché non troppo pastosi, e fluidi, perché quelli polverosi e opachi possono accentuare la secchezza. Alcune pelli mature possono diventare più sensibili o sviluppare allergie a certi ingredienti. Prima di utilizzare nuovi prodotti, è consigliabile fare una patch test per verificare eventuali reazioni indesiderate.

Idratazione

Le pelli mature possono perdere luminosità e vitalità. Un trucco ben eseguito può contribuire a ravvivare l'aspetto, ma è importante usare un make up soft, luminoso e illuminante per ottenere un effetto radioso. Prima di iniziare con il trucco, assicurati che la tua pelle sia ben idratata. Usa una crema idratante specifica per pelli mature per creare una base levigata per il trucco.

Viso

Applica un primer viso per ridurre l’aspetto dei pori e delle rughe e uno sulla palpebra mobile e sotto gli occhi, per far durare il trucco più a lungo e ottenere un make up più uniforme. Scegli una base leggera e idratante anziché una troppo pesante. Per coprire occhiaie e imperfezioni usa un correttore luminoso, con un tono leggermente più chiaro della tua pelle per illuminare le zone d’ombra. Per i motivi descritti prima, usa poca cipria per evitare che si insinui nelle rughe finendo per accentuarle. Opta per formule traslucide sottili e applicale solo sulle zone necessarie per evidenziare punti luce. I blush in crema, da applicare delicatamente sulle guance – purché con pochi e leggeri tocchi, scongiurando l’effetto clown – sono ottimi per pelli mature poiché si fondono meglio con la pelle e danno un aspetto naturale e radioso.

Occhi

Mantieni le sopracciglia naturali, piene e definite, ma evita linee troppo marcate. Opta per ombretti neutri e sfumati, dalle tonalità neutre. Fai uno sfumato leggero nella piega dell’occhio per aggiungere profondità senza accentuare le rughe. Evita prodotti glitterati o troppo luminosi, che possono mettere in evidenza zampe di gallina e altri segni. Se ti piace l’eyeliner, scegli una linea sottile e ben sfumata lungo la linea delle ciglia superiori. Evita tratti duri o troppo spessi. Usa un mascara che apra lo sguardo e definisca le ciglia senza appesantirle troppo.

Labbra

Con l’età tende a essere meno definito l’arco di Cupido. Per evidenziarlo puoi usare una matita per il contorno labbra riprendendo il contorno della bocca e andando leggermente oltre il bordo. Si tratta di una tecnica che si chiama over-lining e a cui ricorrono, per esempio, Jennifer Lopez e Kylie Jenner. Evita i rossetti troppo opachi o scuri, poiché possono far sembrare le labbra più sottili. Preferisci quelli cremosi o gloss che donano luminosità e idratazione alle labbra.