Trovare luce nel dolore della perdita

Don Lorenzo Milani credeva profondamente nella scuola come luogo di crescita e formazione di cittadini consapevoli e attivi, capaci quindi di lottare per una vita migliore (per sé) e una società più giusta (per tutti). Il suo magistero è ancora potente, perché mise a nudo – nella Lettera a una professoressa, ma non solo – un aspetto essenziale, ma rimosso, della scuola del suo tempo (morì nel ’67) e cioè il classismo. "Qualche volta – si legge nella Lettera – viene voglia di levarseli di torno (i ragazzi più difficili). Ma se si perde loro, la scuola non è più la scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati". Questa verità urticante non è stata mai digerita dai cantori della scuola del merito e della selezione, ma è coerente con l’idea di scuola e di società disegnate dalla Costituzione. Il maestro elementare Alex Corlazzoli e otto suoi allievi in Lettera a una professoressa del nuovo millennio (Bur) propongono un efficace aggiornamento dei nodi critici della scuola contemporanea, avendo imboccato la stessa via del priore di Barbiana al bivio fra scuola della giustizia e scuola della selezione.

Lorenzo Guadagnucci