"Troppi furti e la risposta è stata inadeguata" Fischer si dimette dalla guida del British Museum

Troppi furti e risposta inadeguata: Hartwig Fischer si è dimesso da direttore del British Museum di Londra, uno dei musei più famosi e importanti al mondo. Nell’ultima settimana si era saputo che al museo erano stati danneggiati e rubati alcuni oggetti preziosi e che già nel 2021 la dirigenza del museo era stata avvertita che un curatore poteva aver rubato degli oggetti, ma il museo aveva detto di non aver riscontrato problemi. Secondo Fischer, critico d’arte tedesco in carica dal 2016, "è evidente che il British Museum non ha risposto in modo esauriente" a quegli avvertimenti e che "la responsabilità di questo fallimento deve ricadere in ultima analisi sul direttore".