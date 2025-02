Trionfo della pasticceria. Cinquecento espositori. E non mancano novità

Ristorazione, ospitalità, formazione e concorsi internazionali di pasticceria. Carrarafiere ospita dal 23 al 26 febbraio la 45ª edizione Tirreno C.T. con il battesimo della Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l’Enogastronomia. Il Pentathlon e il Triathlon della cucina tornano con una novità, la cucina per i bambini. Nei padiglioni di Carrarafiere sono attesi circa 500 espositori in rappresentanza di più di quasi mille marchi commerciali ed operatori del settore tra ristoratori, titolari di bar e strutture ricettive di vario genere. In esposizione novità e prodotti di punta, presentazione, degustazione, approfondimento dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area è dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Non solo cibo, ma anche attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno. Tra le novità di questa edizione, il battesimo per la prima volta in Italia della Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l’Enogastronomia (CICA-E), una realtà unica nata per unire e valorizzare cuochi, artigiani, imprenditori e professionisti del settore enogastronomico italiano. In anteprima assoluta in Italia, il Pentathlon della cucina nasce per valorizzare le capacità professionali dei cuochi e dei commis di cucina nel lavoro di tutti i giorni. Ma che al tempo stesso vuole fare anche formazione tanto che fornisce in anticipo tutte le informazioni e il materiale necessario per allenarsi. Inoltre i cuochi daranno vita a un momento di riflessione, seguito da dimostrazioni in cucina, dedicato alla cucina per i più piccoli.

Raffaella Parisi