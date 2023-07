Thor, il tricheco vagabondo: fuga di mezzanotte dallo Yorkshire

Scarborough (North Yorkshire), 1 gennaio 2023 - Un tricheco a Scarborough, nel North Yorkshire. È spuntato, non invitato, venerdì notte e da allora è stato la star - superprotetta dagli ambientalisti locali - della cittadina sulle rive del mare del Nord, in Inghilterra.

Il tricheco di Scarborough (Sea Life)

Le avventure del tricheco

Il protagonista di questa bella storia di Capodanno è un tricheco, comparso sulle banchine del porto della cittadina dello Yorkshire. Se ne è rimasto lì, attentamente monitorato dalle organizzazioni ambientaliste (che hanno addirittura creato un’apposita task-force), ma anche oggetto della curiosità degli abitanti, che avrebbero voluto scattarsi un selfie con lui.

"Forse si tratta di Thor"

Il tricheco in questione è probabilmente Thor, lo stesso mammifero marino pinnipede avvistato all’inizio di dicembre nell’Hampshire, nei Paesi Bassi e in Francia. Si può ipotizzare che sia in viaggio verso il Nord, la sua ‘casa artica’ ,e a Scarborough si è riposato. La cittadina, per proteggerlo, ha anche cancellato i fuochi d’artificio di Capodanno perché gli ambientalisti avevano avvertito che i botti avrebbero potuto agitarlo.

Il post di Sea Life

Fuga di mezzanotte

Lui però stanotte, poco prima di mezzanotte, si è tuffato in acqua - riferisce lo ‘Yorkshire Post’-è entrato in mare e si è allontanato a nuoto dal porto, dove aveva trascorso la giornata e la sera precedente riposando su uno scalo di alaggio.

Un check up sanitario

Nelle ore della sua sosta, il personale del Sea Life Centre locale -che gli abitanti della cittadina hanno soprannominato ‘forza zanna’- aveva sottoposto il mammifero a un controllo sanitario, stabilendo che è un maschio adulto, in buone condizioni e che stava riposando. I trichechi, dicono gli esperti, possono trascorrere anche diversi giorni in uno stesso posto per riprendersi: l’importante è non disturbarlo e non permettere a nessuno, soprattutto ai cani, di avvicinarlo. Anche l’area dove l’animale si crogiolava era stata transennata. Insomma, tutto perché gli fosse assicurato un soggiorno calmo e protetto; e chissà che il tricheco, soddisfatto della sua sosta, non riappaia nelle prossime ore nella cittadina.