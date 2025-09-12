Triathlon Firenze: l’evento. Sport, salute e comunità

Attesa finita: domani è il giorno del Triathlon Firenze: Sport, Salute, Comunità, una giornata che unisce competizione, educazione e socialità. L’evento, promosso da Fondazione Careggi Ets e organizzato da Asd Trievolution Sport Eventi con il supporto della Federazione Italiana Triathlon, trasformerà il parco delle Cascine in una grande arena sportiva. Il programma prevede un Triathlon Sprint di rilievo nazionale con nuoto alla Piscina delle Pavoniere e le successive frazioni di bici e corsa all’interno del parco, oltre al Duathlon Kids.

La manifestazione ha il sostegno del Comune di Firenze, ed è inserita anche nell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana promossa da Uisp. Proprio la Uisp premierà i migliori atleti fiorentini della giornata. Attesi circa 200 partecipanti, con partenza alle 10.30. Gli adulti affronteranno 700 metri di nuoto, 20 km in bici lungo i viali pedonali del parco e 5 km di corsa fino al traguardo in viale Lincoln. Tra i protagonisti anche Niccolò Beni, ex olimpico nel nuoto e volto noto dello sport fiorentino. Nel pomeriggio spazio ai più giovani con il Duathlon Kids. La manifestazione gode del supporto di Ferragamo, che ha donato le magliette a staff e volontari, e dell’azienda toscana di abbigliamento sportivo Pissei che donerà ai vincitori assoluti gara donne e uomini del Triathlon una maglia firmata dal campione del Mondo e vincitore del Tour de France 2025 Tadej Pogacar. Un’ulteriore maglia sarà messa all’asta e i ricavati saranno devoluti alla Fondazione Careggi. Il legame con la salute è garantito dalla Fondazione Careggi Ets, nata nel 2012 per sostenere l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi in progetti di ricerca, formazione e benessere.

"È da anni che sognavo di associare le attività della Fondazione al mondo dello sport - dichiara Jacopo Nori Cucchiari, presidente della Fondazione Careggi - . Domani saremo presenti con uno stand dove esperti di nutrizione, fisioterapia e medicina dello sport offriranno consulenze, insieme a esercitazioni di Tai Chi". "Il Triathlon Firenze è una sfida che si realizza - commenta Michele Parpajola, presidente di Trievolution - . Riportare il triathlon al Parco delle Cascine significa valorizzare un luogo simbolico, coniugando sport, salute e comunità. Vogliamo che questa disciplina non sia solo competizione, ma anche occasione di crescita". "Un’iniziativa importante - conclude l’assessora allo Sport Letizia Perini - , per affrontare temi che riguardano la salute ed il valore che, lo sport e l’esercizio fisico, possono aggiungere alla qualità della vita delle persone".

Rossella Conte