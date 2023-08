Alla (ri)scoperta dell’Italia sui treni panoramici

Non si staccano gli occhi dal finestrino nemmeno per un momento. È quello che succede quando si sale a bordo dei treni panoramici italiani, che, negli ultimi tempi, hanno visto un aumento di interesse e popolarità con l’affermazione del turismo slow e sostenibile.

In movimento

I treni panoramici in Italia sono servizi ferroviari che offrono esperienze di viaggio particolarmente suggestive e panoramiche attraverso alcune delle regioni più belle dello Stivale. Questi locomotori sono progettati appositamente per consentire ai passeggeri di godersi paesaggi mozzafiato, attraversando montagne, valli, laghi, coste e altre attrazioni naturali senza dover rinunciare al comfort del viaggio in treno.

Da nord a sud

Di solito i treni panoramici sono caratterizzati da vetture con ampie finestre o, in alcuni casi, come in Giappone, anche da carrozze interamente in vetro, che consentono una visuale panoramica eccezionale. Si prende posto e ci si lascia rapire dalla bellezza della natura. In Italia si spazia dalle Alpi al Gargano, dalle Dolomiti all’entroterra ligure fino all’Etna.

Renon

Il trenino a scartamento ridotto collega le stazioni di Collalbo e Soprabolzano, in Alto Adige, in nemmeno 20 minuti, attraverso l'altopiano del Renon. L’inaugurazione dell’originaria ferrovia a cremagliera, poi sostituita da una funivia e, in tempi recenti, da una moderna cabinovia, avvenne nel 1907. Ancora oggi regala una vista panoramica mozzafiato sulle Dolomiti.

Foliage

Il servizio Centovalli-Vigezzina torna attivo tra metà ottobre e metà novembre. In quel periodo tutti i giorni i treni collegano i due capolinea, Domodossola e Locarno, attraversando un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci naturali variopinti con le sfumature multicolore tipiche dell’autunno.

Val Venosta

Tramite le grandi finestre panoramiche il viaggio a bordo della Ferrovia della Val Venosta, in Alto Adige, attraversa la valle da Merano a Malles, passando per il castello di Castelbello, il marmo di Lasa e la Collina di Tarces vicino a Malles. Alcune strutture risalgono all’epoca dell’impero austro-ungarico.

Entroterra ligure

In piazza Manin, nel centro di Genova, si sale su un trenino che percorre una delle ferrovie più antiche e ancora funzionanti d’Italia. L’itinerario è lungo 25 km e attraversa l’entroterra ligure per arrivare al paesino di Casella. Nel tragitto ci si può fermare per fare un’escursione tra i forti genovesi, fare trekking tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri e visitare il Santuario della Vittoria.

Cinque Terre

Il Cinque Terre Express è un servizio di treni aggiuntivo ai normali treni regionali sulla tratta della linea ferroviaria che collega Levanto a La Spezia, nella Liguria di Levante, e che ferma nei borghi delle Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore). Il servizio, cominciato a metà marzo, è attivo fino al 5 novembre 2023.

Ferrovia dei Parchi

Nota anche come la Transiberiana d’Italia, questa tratta abruzzese collega Sulmona a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, con tappa a Palena, Alfedena e Scontrone, attraversando la regione partendo dal mare Adriatico, tra la Costa dei Trabocchi e Pescara, e arrivando al Parco Regionale Sirente-Velino lungo la Valle dell’Aterno, tra natura, storia, e bellezze artistiche.

Val D’Orcia

La linea del Treno Natura, chiusa all’esercizio ordinario nel 1996 e mantenuta attiva esclusivamente per i turisti fino ai nostri giorni, percorre 51,2 km che collegano le province di Siena (Asciano) e Grosseto (Monte Antico). La Val D’Orcia, cuore della Toscana, è sito culturale del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Circumvesuviana

Fanno parte di questa rete sei linee storiche che si sviluppano intorno al Vesuvio, sia lungo la parte costiera verso Sorrento, sia sul versante interno. La ferrovia, che parte da Napoli, entra nella provincia di Salerno fermando a Scafati, S. Valentino e Sarno, e in quella di Avellino con fermate ad Avella e Baiano.

Circumetnea

Questo treno, dal 1895, percorre un tratto lungo 110 chilometri da Catania a Riposto e circumnaviga l'Etna, mostrandolo rocce vulcaniche, agrumeti e trincee di lava. Si può salire a bordo o da Catania Borgo o da Giarre, quest’ultima utile soprattutto ai viaggiatori provenienti da Taormina o da Giardini Naxos.

Sardegna

Da oltre 130 anni il Trenino Verde collega l’interno della Sardegna alla costa, con esperienze di viaggio come quella da Mandas a Laconi, attraverso il Sarcidano, o da Arbatax a Gairo, presso l’Ogliastra. Sono itinerari avventurosi, tra vegetazione selvaggia, strada ferrata, foreste abitate da mufloni, volpi, cinghiali e altri esemplari tipici del posto.